Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: "Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes"

El llanerense José Manuel Prado, Chechu, tenía dos grandes pasiones en su vida: el Real Oviedo y las motos. Y sin quererlo, una fatal combinación de ambas acabó con su vida el pasado domingo por la tarde a la edad de 54 años. El vecino de Posada regresaba de ver el partido de su equipo del alma en el Tartiere cuando, por circunstancias que está investigando la Guardia Civil de Tráfico, fue arrollado por un vehículo a la entrada de la localidad. Iba a bordo de su moto, y el golpe fatal en el entronque entre la calle El Fondín y la recta de entrada a Posada le costó la vida a apenas unos metros de su casa.

Vecinos y amigos lloran hoy su pérdida, la de "un buen tipo, siempre alegre y contanto chistes, gastando bromas, siempre con la sonrisa en la cara y dispuesto a ayudar en todo", señala abatido Javier Pérez, presidente de la Peña Azul Iris del Oviedo en Posada. El fútbol era una enorme afición para el finado, y de hecho "era el socio número cuatro, de los primeros", apunta Pérez. Él mismo acababa de hablar con Chechu por teléfono apenas media hora del accidente, "por un tema de la peña y unas camisetas". En unos minutos encontraría la muerte sobre el asfalto, una noticia que "nos ha caído como un mazazo, nos quedamos de piedra. Estamos jodidos", resume gráficamente el presidente de la peña.

Homenaje

Aún con la conmoción, y dado que la familia prefiere que la despedida sea lo más íntima posible en estos momentos tan duros, desde el colectivo estudian la forma de hacerle algún homenaje a título póstumo. De momento, "el número cuatro de socio queda bloqueado, no será para nadie más", indican.

Las condolencias se han sucedido también desde el propio Real Oviedo, que hacía público en redes sociales su pesar por la dolorosa pérdida. "Lamentamos profundamente su fallecimiento y nos sumamos al dolor de su familia y amigos, así como de sus compañeros de la Peña Azul Iris. Noticias así nos sobrecogen", reza el comunicado del club junto a un crespón negro.

Camionero de profesión, también desde los colectivos de profesionales de este ámbito se suceden las muestras de dolor, y de forma especial desde los clubes de moteros a los que estaba vinculado. Fue uno de los fundadores del colectivo "Los Pistones" de Llanera, y también del "Misileros Astures", del que además de fundador fue presidente en sus inicios. "Trasladamos nuestro más sincero pésame a su famillia y seres queridos", destacan también en redes sociales con otro crespón negro.

Las condolencias han llegado hasta la escuela de fútbol sala La Esperanza/Rangers de Lugones, donde el hijo del finado militó en la División de Honor Juvenil. "La moto era su pasión y en la moto acabó su vida. Te queríamos y te seguiremos queriendo porque siempre fuiste muy grande", recuerdan en su página.

Los actos de despedida tendrán lugar en la intimidad.