Los niños de Llanera serán cocineros por un día con una singular iniciativa: "Pequechez" da sabor a Posada

El Ayuntamiento de Llanera, en el marco del Plan Municipal de Infancia, continúa desarrollando el programa de ocio y tiempo libre “Mini KDMS N… Llanera” con una nueva propuesta dirigida al público infantil del concejo. La próxima cita será un taller de cocina bajo el título “Pequechef”, una actividad diseñada para fomentar la creatividad, la autonomía y los hábitos saludables entre los más pequeños.

El taller se celebrará el viernes 28, en horario de 17.00 a 19.00 horas, en las instalaciones del Colegio Público San José de Calasanz, de Posada. Está dirigido a menores de entre 3 y 12 años, empadronados en Llanera, abarcando alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

El cartel de la actividad / Conchita Fidalgo Vega

La iniciativa se enmarca dentro de la programación mensual de los “Mini KDMS”, que contempla al menos una actividad al mes, con una duración mínima de dos horas por sesión y desarrollada siempre en fin de semana —viernes por la tarde, sábado o domingo— pudiendo coincidir con periodos vacacionales o días no lectivos. Cada propuesta cuenta con la participación de especialistas en la materia correspondiente y garantiza el acompañamiento educativo permanente por parte del equipo responsable de la actividad.

Ingredientes, texturas y sabores

En esta ocasión, “Pequechef” permitirá a los participantes acercarse al mundo de la cocina de forma lúdica y segura, experimentando con ingredientes, texturas y sabores en un entorno adaptado a su edad. El objetivo es potenciar el trabajo en equipo, la coordinación y la educación alimentaria, todo ello desde una perspectiva práctica y participativa.

La actividad es gratuita, si bien requiere inscripción previa, dado que las plazas son limitadas. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 18 al 23.

Desde la Concejalía de Infancia se subraya que el programa “Mini KDMS N… Llanera” persigue ofrecer alternativas de ocio educativo de calidad, favoreciendo la conciliación familiar y promoviendo espacios de participación infantil en el concejo.