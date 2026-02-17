El Antroxu de Llanera cierra con los más pequeños y por todo lo alto: Posada acoge este martes el desfile infantil y el "entierro de la sardina"

El Antroxu de Llanera ha dejado a los más pequeños en tamaño, que no en imaginación y prestancia, para la última gran sesión festiva de este año en el concejo. El gran cierre "antroxeru" está especialmente pensado para el público familiar, y de nuevo se espera una riada de buen humor y buen hacer para sacar a la calle los mejores y más elaborados disfraces portados por la gente menuda. Tras la celebración prevista para la medianoche de este lunes del carnaval de adultos —con pasarela de concursantes, entrega de premios y verbena posterior en el programa—, el parque Cuno Corquera de Posada alberga este martes una sesión que se prolongará durante toda la tarde y que promete una dura labor para el jurado del concurso infantil.

Organizado por el Ayuntamiento de Llanera dentro del programa de Antroxu 2026, las actividades comenzarán a las 16.00 horas con la apertura de inscripciones para el concurso infantil de disfraces, que permanecerán activas hasta las 18.00 horas en el propio parque. En ese mismo tramo horario tendrá lugar el desfile infantil, en el que los participantes exhibirán sus creaciones ante el jurado y el público asistente, a buen seguro con ideas para dejar la boca abierta.

El certamen está abierto a la participación individual y grupal, sin distinción de modalidades, y contempla también la posibilidad de concurrir en pareja. Además, se incluye una categoría específica para la denominada "familia antroxera", destinada a grupos integrados por adultos y menores disfrazados, con un mínimo de tres personas y sin necesidad de parentesco entre sus miembros. Dentro de esta modalidad se establece igualmente un premio temático dedicado a la “tradición y mitología asturianas”, emblema del certamen de este año.

Las bases fijan dos grandes tramos de edad: hasta 6 años y de 7 a 14 años, ambos inclusive. En cada uno de ellos se otorgarán premios al mejor grupo, así como al mejor disfraz individual o de pareja, además de segundos premios en estas categorías. La cuantía de los galardones oscila entre los 100 y los 200 euros, según modalidad, a los que se suma el premio especial de la categoría “familia antroxera” y el galardón temático.

El jurado concederá también un premio especial, dotado con 300 euros, en el que se valorarán aspectos como la originalidad, la vistosidad y confección del disfraz, la defensa e interpretación durante el desfile, la puesta en escena y la interacción con el público.

La coreografía, en caso de haberla, podrá inclinar la balanza en una decisión que, según recogen las bases, se adoptará por consenso de los miembros del jurado.

Desde la organización se recuerda que no se admitirán disfraces que incorporen elementos peligrosos, armas reales o simuladas que puedan inducir a confusión, ni materiales pirotécnicos o inflamables. Tampoco se aceptarán propuestas que atenten contra la sensibilidad o el respeto hacia personas o colectivos. El fallo será público e inapelable.

Tras la entrega de premios del concurso, se procederá a entregar los reconocimientos del concurso al mejor local antroxero, otra de las convocatorias incluidas en la programación festiva de este año. La conducción del acto correrá a cargo de Carmela Romero, que ejercerá de maestra de ceremonias en una tarde que combinará concurso, animación, música y muchas risas.

Pero la jornada no concluirá con el fallo del jurado. Desde las 18.00 hasta las 19.00 horas se desarrollará otro de los imprescindibles del carnaval llanerense: una gran chocolatada popular, pensada para reponer fuerzas tras el desfile y animar un fin de fiest que se presenta largo.

El programa culminará a las 19.00 horas con el "entierro de la sardina" que pondrá punto final al Antroxu 2026 en Llanera. El cortejo estará amenizado por la Charanga L’Alboroto y la Xiranda Brass Band, encargadas de aportar música y ritmo al acto que, como marca la tradición, también contará con la presencia de un grupo de plañideras para despedir entre llantos a fiesta y sardina.

Con esta intensa programación, Llanera despide cuatro días de actividades que comenzaron ya a finales de la semana pasada con varios talleres para los niños, y que han continuado con hinchables, juegos, actividades de manualidades, chocolatada en Lugo, música de DJ y un concurrido desfile de adultos desafiando al mal tiempo. Una nueva demostración del espíritu festivo local, que tiene en el Antroxu una cita imprescindible.