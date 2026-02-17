El colectivo motero rinde homenaje a Chechu, fallecido en un accidente en Llanera cuando regresaba a casa tras ver al Oviedo: ruta el sábado hasta el Cabo Peñas
La marcha partirá de Lugones bajo el lema: "Hasta que volvamos a rodar juntos"
El trágico fallecimiento el pasado domingo de José Manuel Prado, conocido por todos como Chechu, ha dejado un hondo pesar en la familia motera de Asturias que ahora se une para rendirle un emotivo homenaje.
Será el próximo día 28, sábado, y con salida a las 10.00 horas desde el Café Bar AJ de Lugones, donde siempre se reunía antes de salir a rodar con sus amigos. Desde allí partirán hasta Cabo Peñas, "ese punto especial donde encontraba paz en cada ruta cercana", donde se gardará un minuto de silencio en su memoria.
La iniciativa parte de Motos Ruta 66 Gijón y del grupo motero Tridente111 del que Chechu era tesorero, y a ellos se juntarán "asociaciones que vienen de distintos lugares de España, grupos moteros, moteros solitarios y cualquier amigo que se quiera sumar".
"Nuestro amigo Chechu nos dejó demasiado pronto en un accidente de tráfico en moto. Se fue haciendo lo que amaba, pero el vacío que deja en la ruta y en nuestros corazones será imposible de llenar. Que el calor de todos suba hasta el cielo y nos escuche, que sepa que no esta solo y siempre estará con nosotros", señalan en un emotivo comunicado para convocar a los compañeros que "fueron testigos de tantas risas, tantos cafés y tantos kilómetros compartidos".
José Manuel Prado regresaba de ver el partido de su equipo del alma en el Tartiere cuando, por circunstancias que está investigando la Guardia Civil de Tráfico, fue arrollado por un vehículo a la entrada de la localidad. Iba a bordo de su moto, y el golpe fatal en el entronque entre la calle El Fondín y la recta de entrada a Posada le costó la vida a apenas unos metros de su casa.
Vecinos y amigos lloran la pérdida, la de "un buen tipo, siempre alegre y contanto chistes, gastando bromas, siempre con la sonrisa en la cara y dispuesto a ayudar en todo", que será recordado el día 28 por su amor a las dos ruedas en un acto emocionante.
