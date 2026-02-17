Pinón, Xuan y las Xuaninas vencen en el Antroxu de adultos de Llanera, con un total de 17 participantes

Cualquiera que pasara anoche por Posada de Llanera bien podría pensar que acaba de introducirse en un completo diccionario de mitología, de la A a la Z. Decenas de personajes recién salidos del bosque y la imaginación desfilaron por el parque Cuno Corquera con espectaculares creaciones, en una velada multitudinaria pese a la lluvia. Un mal tiempo que no fue ningún problema y que hasta ayudó a crear una atmósfera mágica poblada por seres imposibles.

Hadas y elfos, seres mitad humano mitad animal, un enorme cuélebre, magos, dragones y la alcaldesa Eva María Pérez como la reina de los bosques hicieron presencia en un desfile celebrado a techo, en una carpa repleta de público y en un disputado reparto de premios.

Público en el desfile / Dani Mora

No fue una decisión fácil para el jurado compuesto por Carlos Areces del All-Rugby, Javier Peláez, presidente del clun Tai-Jitsu Llanera, y Ana Isabel Del Valle, de Llanera sin Barreras. Finalmente, tras ardua delibración, el primer premio fue para un simpático grupo de manzanas "xuaninas" mayadas por Pinón y Xuan en un duernu de madera. "Tortos mágicos" fueron los segundos clasificados, y "La Güestia" y sus ánimas terroríficas se llevaron el tercer premio.

Las manzanas xuaninas ganadoras / Dani Mora

El premio especial a la tradición y mitología asturiana, lema del concurso de este año, fue para "En lo profundo del bosque", mientras que el premio individual recayó en "Día de Esfueya". El premio especial del jurado se lo llevó el grupo "Bosque encantado". Entregaron los premios de una noche brillante la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y los concejales José Antonio González, Montserrat Alonso, Nicolás Fernández, David Del Pozo y Beatriz Ruiz.

Y para acabar de la mejor manera posible, la orquesta Tekila puso a todo el mundo a bailar al rito de su espectáculo hasta altas horas de la madrugada, con sesión también de RVS DJ, y con Charly Teibol como maestro de ceremonias de una velada llena de risas e imaginación.

Ahora solo faltan los más jóvenes por desfilar, a lo largo de esta tarde, para culminar un Antroxu de restallu que acabará con la sardina bien enterrada. Hasta el año que viene.