Llanera cierra un Antroxu infantil de récord, con más de 130 inscritos en el concurso

Busgosos, trasgos, mineros, bomberos, un radar móvil que multa, hadas del bosque, xanas, la tropa de Stranger Things, perros vacas, tigres, marcianos, astronautas y piratas. Disfraces de toda clase y condición tomaron Posada de Llanera en la tarde del martes de un desfile y concurso de Antroxu Infantil de récord, con más de 130 inscritos que se pasearon por la alfombra roja durante más de dos horas.

La tarde de ayer martes fue apoteósica, con una avalancha de disfraces como no se recuerda. Cientos de personas llenaron desde primera hora el parque de Cuno Corquera de Posada para formalizar la inscripción de los pequeños, con una cifra de récord: 133 antroxaos, muchos de ellos en grupo, se disputaron los suculentos premios en metálico dispuestos por el Ayuntamiento.

Luján Palacios

En la categoría familiar, el galardón a la familia antroxera fue para La Familia Madrigal, una recreación al detalle de los personajes de la película de Disney "Encanto". El premio a la familia antroxera temática fue para "Cuando ruge el Ñuberu tiembla Llanera", un desfile de personajes mitológicos ataviados de tormenta con grandes paraguas. El premio especial del jurado recayó en "La Aldea del Hórreo", un elenco de personajes de la mitología regional con carroza y hórreo en miniatura incorporado.

En la categoría del Concurso de Disfraces Infantil de 0–6 años el primer premio grupal fue para el "Salón de Mingo y Teresa", dos simpáticos viejecitos instalados en el salón de su casa en miniatura.

Llanera festeja un Antroxu infantil de récord / L. P.

El segundo premio grupal fue para "Yo fui a EGB ", con unan completa recreación de los libros de los coles de los 80, lápiz y goma incluidos.

Primer premio individual/pareja fue concedido a "La Xanina del Zalandrón", con un bebé de apenas unos meses como protagonista. El segundo premio individual fue para un pequeño bombero. Y el galardón a la temática de la Mitología Asturiana recayó en "La Mina del Valle Cabrón", una representación sobre un hallazgo mítico en un mira de Llanera.

En la categoría de 7 a 14 años obtuvieron el primer premio grupal los integrantes de "Llanera Things", mientras que el segundo fue para la "Banda del Flashazo", con policía, moto y radar incorporados.

El primer premio individual/pareja fue para el "Molín de la Xana", y el segundo, para un alfiletero al que no le faltó detalle: de la cinta de medir a las agujas y botones. El galardón a la temática de la mitología asturiana recayó en un joven Busgosu con afilados cuernos y cuerpo peludo.

Además se entregaron los premios a los mejores locales antroxaos: el bar Tierra Nora y la Peluquería Sombras, ambos en Posada.

Noticias relacionadas

Tras la entrega a de galardones, con el equipo de gobierno en pleno, niños y mayores desfilaron por Posada para despedir el Antroxu entre lágrimas, en un cortejo fúnebre que acabó con la sardina reducida a cenizas. Plañideras y charangas acompañaron al animal en su último viaje, con la satisfacción de haber cumplido un año más con creces. Y ahora, a pensar en la próxima edición, a lo grande y para todas las edades.