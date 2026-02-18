Novedades en la gestión de las barras de San Isidro en Llanera: "Se trata de que el beneficio vuelva a las parroquias"

Llanera tratará de priorizar a las asociaciones del municipio en la concesión de las barras que se instalen para San Isidro con el objetivo de que "los beneficios de la fiesta reviertan directamente en el deporte, la cultura, las fiestas populares, y en vecinos y vecinas del concejo". Así lo avanzó el concejal de Festejos, José Antonio González Sánchez, que indicó que "el Ayuntamiento está ultimando una convocatoria bajo premisas de transparencia y objetividad que permitirá que estas asociaciones, independientemente de su tamaño, tengan las mismas oportunidades de gestionar estos espacios".

A falta de que se concrete esa convocatoria para conocer de qué modo se hará efectivo este planteamiento, González subrayó que "nuestras asociaciones son las que mantienen viva a Llanera los 365 días del año" y por ello "es de justicia que el beneficio de San Isidro sirva para financiar sus actividades". "San Isidro es nuestro mejor escaparate, y ahora será también un gran motor económico para nuestras asociaciones y clubes", destacó sobre esta fiesta que tiene lugar en mayo.

"El Ayuntamiento de Llanera da un paso estratégico en la organización de uno de sus eventos más emblemáticos. Con el objetivo de profundizar en el retorno social de sus festividades, la concejalía de Festejos ha diseñado un nuevo marco de gestión para San Isidro que sitúa al tejido asociativo en el centro de la actividad. A través de esta revisión del modelo, el equipo de gobierno socialista busca potenciar el papel de las asociaciones de vecinos, festejos, culturales y clubes deportivos del municipio", señalan desde el gobierno municipal.

"Interés general por encima del beneficio comercial externo"

Los responsables del ejecutivo llanerense valoran que con esta iniciativa se establece una "economía circular festiva", con la que "el esfuerzo que los vecinos y visitantes realizan al consumir en el recinto ferial o en el Mercado Tradicional no será un beneficio mercantil para terceros, sino que volverá íntegramente a las parroquias en forma de actividades infantiles, festejos populares, deporte base y mantenimiento de las tradiciones locales durante todo el año".

González incidió en que con este tipo de actuaciones "el Ayuntamiento de Llanera refuerza su compromiso con un modelo de gestión donde el interés general y el apoyo a los vecinos y vecinas están por encima del beneficio comercial externo". "Esta modificación en la gestión de las barras de San Isidro consolida a Llanera como un referente en la protección de su tejido asociativo, asegurando que cada euro invertido en la fiesta sea una inversión directa en el futuro y la convivencia de sus parroquias", concluyó.