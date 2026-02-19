Llanera, entre los municipios con mayor tasa de recogida separada de residuos, según el ranking de Cogersa de 2025

El año pasado hubo 16 municipios que destacaron en la recogida separada de residuos, con datos por encima de la media regional a este respecto. Y en este ranking de concejos está Llanera, que se sitúa en los puestos altos de una clasificación que encabeza Coaña, con un 33,88 por ciento de recogida selectiva de sus residuos municipales. Le sigue Castropol, con un 33,26 por ciento, y Gijón, con un 30,93 por ciento. El Franco llegó al 29,30 por ciento y Oviedo al 28,60 por ciento. Mientras, hay un grupo de concejos con valores de entre el 26 y el 27 por ciento, que es en el que se encuentra el territorio llanerense.

Además de Llanera, en ese nivel de recogida separada de residuos se encuentran Tapia de Casariego, Muros de Nalón, Carreño, Navia y Mieres. Asimismo, superaron la media regional Yernes y Tameza, Avilés, Villayón, Langreo y Soto del Barco, "lo que refleja una implantación progresiva de la recogida selectiva en el territorio", señala el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

Noticias relacionadas

El consorcio gestionó en 2025 un total de 110.966 toneladas de residuos clasificados en origen y depositados por la ciudadanía en los contenedores de reciclaje y en la red de puntos limpios. Esta cifra supone 2.444 toneladas más que en 2024, "lo que consolida la tendencia de crecimiento de la recogida selectiva y sitúa la tasa en el 24,35 por ciento del total de residuos municipales".