Llanera, sede del nuevo banco de productos no alimentarios de la entidad "Acompartir"

Llanera es la sede del nuevo banco de productos no alimentarios de la entidad "Acompartir". En concreto, se localiza en la nave de la que la empresa de paquetería Seur dispone en Pruvia, junto a la carretera Oviedo-Gijón. Este punto estratégico por su ubicación en el centro de Asturias y con excelentes comunicaciones permitirá la distribución eficiente a entidades sin ánimo de lucro y parroquias que colaboren con colectivos vulnerables y/o personas en riesgo de exclusión social en Asturias.

"Acompartir" es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 "con el propósito de rescatar productos nuevos no alimentarios" para donarlos a quien los necesita. Cuenta con una red que está a su vez integrada por 710 colectivos, que atienden a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, mayores, menores en riesgo, personas sin hogar, migrantes o víctimas de violencia de género, entre otros. Se centra en la distribución de bienes materiales esenciales, desde calzado, textiles o menaje del hogar, a productos de limpieza e higiene, pequeños electrodomésticos, material escolar, juguetes o cualquier objeto material necesario para la vida cotidiana.

Las entidades sociales, como parroquias, asociaciones u ONG, que deseen ser beneficiarias deben cumplimentar un sencillo registro para ser validadas dentro de la red de "Acompartir". Este proceso garantiza que los productos se entregan a personas en situación de necesidad y no se desvían a mercadillos o rastrillos. “Aplicamos una política de trazabilidad muy exigente para que nada de lo que donamos vuelva al mercado, sino que llegue a quienes más lo necesitan”, indica Leticia López-Cotelo, directora de la entidad.

Procedentes de stock y devoluciones

Los productos proceden de los excedentes de stock, devoluciones o artículos con pequeñas taras "que han quedado descartados fuera del circuito comercial, pero que son perfectamente utilizables". “Somos el puente entre las empresas y las entidades, recuperamos esos artículos nuevos que las empresas no pueden vender para donárselos a las entidades sociales y que éstas, a su vez, los utilicen en sus proyectos. Seguimos exactamente el mismo proceso que el Banco de Alimentos”, añade López-Cotelo.

Noticias relacionadas

La llegada de este banco de productos solidario a la región "coincide con un contexto de especial vulnerabilidad social en la comunidad autónoma", destacan los responsables del proyecto. Según estos, "el 22,4 por ciento de la población asturiana se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope), lo que supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior". El colectivo apunta que estoe dato, entre otros, figura en el XVI Informe Anual El Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN-ES, "que pone de relieve la necesidad de reforzar las redes de apoyo y la colaboración entre empresas y entidades sociales para dar respuesta a una realidad que continúa agravándose".