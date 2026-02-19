Martes de cuentacuentos en Llanera, con sesiones en Posada y Lugo y David Acera como maestro de ceremonias

Martes de fin de mes y por tanto de cuentacuentos en Llanera. El próximo 24 de febrero toca esta actividad dirigida a niñas y niños a partir de 4 años que forma parte de la programación de la concejalía de Cultura y en esta ocasión será el narrador David Acera quien se ocupará de su desarrollo. En concreto, lo hará con sus divertidos y emocionantes “Cuentos de miedete para niñas, niños y perretes”, un espectáculo "plagado de personajes peculiares y situaciones inesperadas, en el que habrá ocasión de pasar un poco de miedillo". Los pequeños deberán acudir acompañados de una persona adulta, destacan desde el Ayuntamiento.

Habrá dos sesiones el martes 24 de febrero, una en Posada, a las 17.15 horas, y otra en Lugo a las 18.30 horas. Ambas se celebrarán en la Casa de Cultura de cada una de las localidades. Es necesario inscribirse en las bibliotecas, llamando a los teléfonos 985 77 34 90 (para Posada) y 985 77 10 42 (Lugo). Las plazas son limitadas.

El Ayuntamiento confirma su apuesta por este tipo de iniciativas y avanza que las actividades proseguirán en los próximos meses, con nuevas propuestas de compañías y narradores. Así, en marzo estará en Llanera la compañía Mar Rojo Teatro, en abril será el turno de tras la Puerta Títeres y en mayo el de Olga Cuervo.

Tras estas propuestas, el ciclo de cuentacuentos hará una pausa solo durante el verano y se retomará en octubre y noviembre, "manteniendo así este atractivo programa de animación a la lectura que cada año reúne a numerosas familias", inciden desde el Consistorio llanerense.