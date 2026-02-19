El PP carga contra el gobierno de Llanera tras el anuncio sobre San Isidro: "Quien ha estropeado un modelo que funcionaba no puede fingir que ahora lidera la solución"

El PP de Llanera mostró este jueves su "sorpresa" por el anuncio del gobierno municipal, del PSOE, de que tratará de priorizar a asociaciones y entidades del concejo en la concesión de las barras para la festividad de San Isidro, el próximo mayo. Los populares acusan a los socialistas de haber acabado hace años con un modelo de diálogo con colectivos y ganaderos e intentar ahora "fingir" que son quienes van a arreglar la situación.

"¿Puede quien ha estropeado un modelo que funcionaba liderar ahora la solución? Durante los años de gobierno del PP ninguna asociación quedaba excluida. Se mantenían conversaciones previas con todas las entidades, se celebraba una reunión conjunta antes del evento con aquellas interesadas en participar y se trabajaba para que todas tuvieran su espacio en la Feria de San Isidro”, señaló el portavoz del PP, Silverio Argüelles.

Afirma además que “el modelo era diálogo, organización, voluntad de encajar a todos y así fue durante nuestros años de gobierno”, aseveró Argüelles, que apuntó que “fue el gobierno socialista el que rompió ese esquema, tomando la decisión de adjudicar por 275.000 euros anuales la organización de la Feria de San Isidro y el Concurso de Ganado, apartando del núcleo de las decisiones a las asociaciones y a los ganaderos”.

El portavoz popular incide en que la actual alcaldesa, Eva María Pérez, "formaba parte del equipo de gobierno que tomó esas decisiones" y, a su juicio, "no puede ahora presentarse como ajena a lo ocurrido ni intentar liderar una rectificación sin reconocer primero el error", pues "las políticas no cambian solo porque cambie el nombre en el despacho”, dijo, en referencia a que la regidora relevó en la Alcaldía el pasado agosto a Gerardo Sanz, quien había llevado el bastón de mando desde 2015.

"Dudas sobre la presencia de ganado bovino"

Por otro lado, el PP pide explicaciones al gobierno llanerense ante el "delicado momento" en que llega este anuncio, cuando “la situación sanitaria pone en duda la presencia de ganado bovino en la feria, lo que podría suponer una merma importante de público y de animales participantes”.

"Acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y ASEAVA han decidido cancelar el concurso previsto para abril. ¿Qué valoración hace el gobierno de Eva María Pérez sobre esta situación? ¿Está garantizada la presencia de ganado en San Isidro? ¿Va el Ayuntamiento a gastar más de 200.000 euros en una feria que podría celebrarse sin vacas? San Isidro sin ganado bovino no es San Isidro. Antes de lanzar titulares y campañas de imagen, el gobierno debería explicar si es oportuno organizar la feria en estas condiciones y qué plan alternativo existe”, plantean los populares.

El PP pide que se explique "con claridad qué va a pasar con el ganado" y a “no utilizar San Isidro como escaparate electoral”. “A un año de las elecciones no valen los gestos ni los anuncios estratégicos. Las asociaciones necesitan estabilidad, apoyo real y planificación seria”, aseguran los populares, para añadir que las "fiestas están debilitadas" y las "asociaciones axfisiadas". "Nuestras fiestas patronales están heridas porque el Ayuntamiento está ahogando a las comisiones de festejos con burocracia y trámites eternos, en lugar de facilitar su trabajo”, valoran.