Isidro logra ser padre: nace un cría de emú en el núcleo zoológico de Llanera tras completar por primera vez un macho el proceso de incubación
"Confirmamos que hay un chiquitín, quedan otros cuatro huevos más, a ver si los consigue sacar", explican los responsables del equipamiento de Tuernes el Pequeño
En noviembre de 2025 el Núcleo Zoológico de Tuernes El Pequeño anunciaba que ya tenían el primer huevo de emú del año. Algo después, los responsables de este popular espacio de Llanera explicaban que Isidro, uno de los ejemplares, estaba "un año más intentando ser padre" y llevaba un mes incubando. "Esperamos que aguante", deseaban. Ahora, hace solo unas 48 horas, han podido comprobar que al menos hay un nueva cría que acaba de nacer de este proceso.
"Este año lo logró, nació nuestro primer pollito de emú", celebran en el núcleo zoológico sobre el éxito del ciclo reproductivo de esta especie, la de un ave originaria de Australia en la que el macho asume el papel principal en la incubación, que dura unos 56 días.
Padres primerizos
Los emús del núcleo llegaron al núcleo zoológico de Llanera desde el del Parque Isabel la Católica de Gijón. "Llegaron de crías y llevamos unos cuantos años con ellos, pero el macho se ponía a incubar y nunca llegaba a concluir la incubación, que son 56 días. En otras ocasiones los metíamos en la incubadora, pero llevamos un par de años dejándolo a él a ver si empezaba a dejar criar. Y este año aguantó, se echó unos días antes de Nochebuena y hasta ahora", explica a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera Luis Miguel Álvarez, del núcleo zoológico de Tuernes.
Señala que comprobaron que había movimiento dentro del nido y "confirmé que había un chiquitín". "Le quedan otros cuatro huevos más, a ver si los consigue sacar", plantea con esperanza Álvarez.
En los próximos días se verá y también cómo se puede desarrollar la crianza. "Como son padres primerizos, no sabemos si los podrán criar ellos o se los tendremos que criar nosotros con una incubadora", explica. Algo más adelante, confía, "pasará ya a ser uno más de las visitas del núcleo", uno de los lugares más visitados de Llanera y un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Visitas para el público
El espacio cuenta con multitud de especies originarias de muy diversos puntos del mundo a las que se puede ver en libertad en las instalaciones de Tuernes, con una gran extensión de terreno de pradería además de los lugares habilitados para que sirvan de refugio a los animales. Más que un núcleo zoológico, en el equipamiento de Llanera convive una gran familia que recibe multitud de visitas de particulares, colegios o grupos que acuden a conocerlo. Este año la apertura al público está prevista a partir del próximo 21 de marzo.
