Llanera ofrece en marzo un taller sobre imagen personal en el mundo laboral
La actividad es gratuita, aunque hay que reservar plaza en la Oficina Joven
P. T.
Llanera celebrará los próximos 5 y 12 de marzo las sesiones del "taller de imagen personal en el mundo laboral", una iniciativa dirigida a personas de entre 16 y 30 años. La propuesta, que se desarrollará en la Casa Participa, en Posada, en horario de 16.30 a 18.00 horas, es gratuito y la reserva de plaza se debe efectuar en la Oficina Joven del municipio.
El taller ofrecerá consejos de imagen personal para causar una primera impresión positiva en entrevistas de trabajo o en entornos laborales, conocimientos sobre los fundamentos del networking y claves "para destacar tu potencial y habilidades", destaca el Ayuntamiento sobre esta iniciativa.
La formación también ofrecerá claves para que una "entrevista de trabajo sea un éxito" y consejos sobre aspectos como la "marca personal".
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
- Atasco kilométrico en la 'Y': dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificultó durante horas la circulación en la principal autopista de Asturias
- Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
- El colectivo motero rinde homenaje a Chechu, fallecido en un accidente en Llanera cuando regresaba a casa tras ver al Oviedo: ruta el sábado hasta el Cabo Peñas
- Tutti Gus' se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon
- El pote de Michem lleva el secreto de tres generaciones: 'Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango