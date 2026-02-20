Llanera ofrece en marzo un taller sobre imagen personal en el mundo laboral

Llanera celebrará los próximos 5 y 12 de marzo las sesiones del "taller de imagen personal en el mundo laboral", una iniciativa dirigida a personas de entre 16 y 30 años. La propuesta, que se desarrollará en la Casa Participa, en Posada, en horario de 16.30 a 18.00 horas, es gratuito y la reserva de plaza se debe efectuar en la Oficina Joven del municipio.

El taller ofrecerá consejos de imagen personal para causar una primera impresión positiva en entrevistas de trabajo o en entornos laborales, conocimientos sobre los fundamentos del networking y claves "para destacar tu potencial y habilidades", destaca el Ayuntamiento sobre esta iniciativa.

La formación también ofrecerá claves para que una "entrevista de trabajo sea un éxito" y consejos sobre aspectos como la "marca personal".