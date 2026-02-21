Más de 300 litros de chocolate y 2.400 casadiellas, el Antroxu más dulce de Llanera, que hace balance de una fiesta que "se comparte en cada rincón del concejo”

Más de 300 litros de chocolate y 2.400 casadiellas se repartieron este Antroxu en Llanera como parte ddel programa municipal, que siempre incluye este detalle como obsequio para los participantes. El Carnaval es "una fiesta para compartir en cada rincón del municipio", destacó el concejal de Festejos, José Antonio González. El edil ha hecho balance de las celebraciones y quiso trasladar su agradecimiento a los vecinos y vecinas por la elevada participación en todas las actividades, así como por el ambiente vivido durante estos días de fiesta. “Se demostró que en Llanera el Antroxu se vive con pasión incluso con mal tiempo", señaló.

La programación del Ayuntamiento puso su broche de este año con el reparto de chocolate y casadiellas en el centro social de Cayés, una cita que cerró dos semanas de actos por todas las parroquias del concejo. Así, además de los eventos centrales del Antroxu en Lugo y Posada, estas meriendas de carnaval en los centros sociales son uno de los eventos con más tradición. Este año, arrancaron el martes día 10, en Veyo y Villabona, para continuar en días sucesivos por Posada, San Cucao, Lugo, Arlós, Ferroñes, Soto, Ables, Santa Cruz, Pruvia, Carbajal y terminar en Cayés.

"El Ayuntamiento repartió un total de 109 litros de chocolate y 900 casadiellas en los distintos centros sociales del concejo. Sin duda, el chocolate y las casadiellas son los protagonistas gastronómicos del Antroxu. Solo el martes en Posada se repartieron 1.500 casadiellas y 200 litros de chocolate entre el público que acudió al parque Cuno Corquera de Posada para disfrutar del concurso infantil de disfraces y el entierro de la sardina", destacan desde el Ayuntamiento con unos datos que sumados dan exactamente el resultado de 309 litros y 2.400 casadiellas.

"Uno de nuestros objetivos era diseñar un programa variado, para todos los gustos y edades, intentando que cada vecino encontrara su espacio para disfrutar de la fiesta, y creo que lo hemos conseguido, a la vista de la elevada participación. Esa respuesta ciudadana es el mejor estímulo para seguir trabajando”, valoró José Antonio González.

Programa de los próximos meses

El edil destaca que "no habrá tiempo para el descanso porque el próximo mes de marzo el concejo acogerá la primera de las citas gastronómicas del año, la 'Ruta de la Tapa', y en mayo, una de las celebraciones más importantes, San Isidro, con la Feria de Ganado, el Mercado Tradicional y la Comida de Hermandad para personas jubiladas y pensionistas del concejo"

“La actividad no para. No solo con grandes celebraciones como Antroxu, San Isidro o Exconxuraos, sino que la agenda mensual de Llanera está cargada de citas culturales, musicales y deportivas que mantienen vivo el concejo”, concluyó.