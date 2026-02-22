Heidi, Los Picapiedra y los Tres Mosqueteros comparten día de Antroxu en Llanera: así fue la gran fiesta del carnaval de Fonciello y Silvota

No faltaba ninguno. Recién llegados los Alpes suizos hasta Fonciello, Heidi, Pedro, Clara, el abuelo e incluso el perro "Niebla" y el pajarito "Pichín" compartieron la jornada de este sábado con los Tres Mosqueteros, Los Picapiedra, los personajes de "Toy Story", un grupo de rockeros, la Pitufina y hasta el mismísimo diablo. Fue en la fiesta de carnaval organizada por la Asociación de Vecinos de Fonciello y Silvota Pueblo (Avefonsil).

Una de las familias asistentes a la celebración disfrazada de los personajes de "Toy Story". / L. R.

El colectivo, creado en noviembre de 2024, aún no cuenta con sede social, por lo que la celebración, "al igual que los talleres que realizamos cada jueves", tuvo lugar "en la casa de Ana Fernández, que forma parte de la junta directiva", explica la presidenta, Ana José de Celis. Por suerte, tras una temporada de borrascas, los asistentes pasaron la tarde en el exterior gracias al buen tiempo. "La verdad es que es genial que haya salido un poco el sol", comentaron.

Algo más de medio centenar de vecinos de la zona pudieron disfrutar de la fiesta, que contó con un desfile de disfraces, en el que "todos los niños tendrán un regalo", y una merienda a base de chocolate y dulces típicos del "Antroxu" que aportaron los propios residentes en las parroquias. "Lo mejor de nuestras parroquias es que, aun no siendo de las más pobladas, todo el mundo participa y colabora", concluye la presidenta.

Un momento del desfile de disfraces. / L. R.

Música, risas y muchas ganas de pasarlo bien fueron la tónica de la jornada de dos parroquias que se han unido con un objetivo común a través de las numerosas actividades que realizan a lo largo del año: "conocernos entre nosotros y disfrutar de la compañía".