Llanera se tiñe de naranja batiendo su propio récord: 889 personas participaron en la Carrera Galbán, con un recorrido de tres kilómetros

Llanera se había propuesto un objetivo: llegar a los 900 participantes en la Carrera Galbán contra el Cáncer Infantil que se celebró este domingo. Lo lograron prácticamente, porque fueron 899 personas las que tiñeron el concejo de naranja en una muestra de solidaridad abrumadora que batió récords. Tal y como destacó la alcaldesa, Eva María Pérez, momentos antes de iniciar la marcha, "siempre que se trata de colaborar, la participación de los vecinos del concejo es digna de admiración".

La concejala de Infancia del Ayuntamiento, Susana García, señaló que "estamos muy satisfechos con la acogida que la marcha ha tenido este año". Además, considera que el hecho de que el tiempo acompañara fue un punto decisivo para que se inscribiera más gente. Tanto es así que detalla que "desde el viernes hasta el momento de la carrera se han apuntado más de 400 personas".

Por la izquierda, Nicolás Fernández, Montse Alonso, Eva María Pérez, Susana García y José Antonio González. / L. R.

La comitiva partió a las doce del mediodía del parque Cuno Corquera de Posada, encabezada por los chicos de Llanera Atletismo, para llegar al parque Ovidio Libardón de Lugo, en un recorrido de alrededor de tres kilómetros que este año se ha visto modificado. "Hasta este año, íbamos hasta La Morgal y, una vez allí, se organizaba una jornada de animación musical", recordó la concejala de Infancia. Un cambio que sirve para "probar para próximas ediciones", comentó. Un trayecto que la gente que acudió con niños pequeños considera "sencillo para ellos, porque no es muy largo y, además, es llano, con lo que facilita que todos podamos participar".

Familias, grupos de amigos, en bicicleta, patines o con mascota. Cualquier forma era adecuada para participar, porque lo importante "es colaborar".

Nadie está libre

Fernando Fernández fue uno de los asistentes a la carrera de Llanera. Acudió con miembros de su familia para repetir experiencia. Y es que llevan participando "desde la primera edición". El motivo puede decirlo más alto, pero no más claro: "no hay nadie que esté libre de que verse afectado por el cáncer infantil". Porque, desgraciadamente, esta enfermedad "no entiende de edades, ni de sexo, ni de religión ni de clase social". Por eso, "es importante ayudar en todo lo que se pueda, tanto a los enfermos como a sus familias", indicó.

Entre los asistentes no faltaron los miembros de la Corporación. Además de la alcaldesa acompañada por varios concejales del gobierno municipal, también se vio, entre otros, al portavoz del PP, Silverio Argüelles, con varios ediles de su formación. Estuvieron colectivos siempre presentes en causas solidarias, como los integrantes de Llanera sin Barreras.

El portavoz del PP, Silverio Argüelles, en el centro, con otros miembros de su grupo. / L. R.

Y, aunque ayudar en momentos puntuales está genial, también muchos de los que participaban este domingo en Llanera colaboran habitualmente con otras asociaciones. Es el caso de Priscila Hernández, que llegó desde Oviedo con su marido, Fernando Blanco, y su hijo Leo. Socia de la Asociación Carlitos mis ganas ganan, asegura que "hoy corremos por él y por todos los demás niños que están pasando por una situación similar".

La carrera Galbán de Llanera, en imágenes / L. R.

La marcha solidaria "Corre con Galbán" es una iniciativa que llega de la mano de la Asociación Galbán, para concienciar a la gente sobre la importancia de la lucha contra el cáncer infantil. Este año, el de su octava edición, tiene una doble misión. Además de recaudar fondos para terapias e investigación, su intención era "superar las 50.000 personas en los 78 municipios asturianos para celebrar nuestro 25 aniversario".