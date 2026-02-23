El ajedrez gana afición en Llanera: "Es una disciplina que aporta concentración en un mundo en el que todo lo que consumimos es rápido"

El ajedrez prende en Llanera. De mate en mate y de jaque en jaque, este deporte ha crecido de manera singular en los últimos cinco años tras el desembarco del Club "Ciudad Naranco" de Oviedo en las extraescolares del concejo. Una presencia que ha ido creciendo con otros proyectos que han desarrollado en colaboración con la Asociación Llanera sin Barreras y con el Centro Penitenciario de Asturias, que se ubica en el concejo. Fruto de esta imparable actividad en todos los niveles, los talentos salen a la luz y el llanerense Pelayo Bermúdez es el reciente campeón regional en categoría sub12.

"Vamos a piñón fijo", celebra Héctor Rodríguez Alejo, entrenador de ajedrez en Llanera, donde vive desde hace años aunque es natural de Gijón. Fue su arraigo en el concejo lo que le llevó hace cinco años a divulgar este deporte mental al municipio a través del club ovetense en el que milita. Empezaron por los colegios, en concreto en el centro público de Lugo de Llanera y prendió la afición entre los más pequeños.

"Luego llegamos al José Calasanz de Posada y al instituto, y ahora mismo hay 12 ajedrecistas en Lugo, seis en el cole de Posada y y otros cuatro en el IES", detalla. A estos jóvenes deportistas hay que sumar los ocho miembros de "Llanera sin Barreras" y los diez participantes del módulo 4 del centro penintenciario. En cinco años han sumado 40 ajedrecistas en el concejo.

"Es un gran auge, sobre todo si se compara con otros deportes mayoritarios. En comparación te quedas atrás en números pero para ser ajedrez en un concejo como Llanera es elevado el crecimiento significativo que ha tenido", valora Rodríguez, quien está encantado con la labor de adiestramiento en el ajedrez pues la enseñanza es su profesión como profesor de Geografía e Historia.

Nuevos talentos

El desembarco del ajedrez en los colegios funcionó muy bien consiguiendo además captar talento como es el caso de Pelayo Bermúdez, que ha ampliado su formación como ajedrecista con sesiones más técnicas en la sede del club en Oviedo. Lleva despuntando desde los ocho años obteniendo "muy buenos resultados, siempre lo hace y yo no tengo ningún mérito porque es muy bueno", estima el entrenador.

Los ajedrecistas de Llanera, en imágenes / Sara Arias

Rodríguez destaca que la práctica del ajedrez cala muy bien en los pequeños que disfrutan del juego: "Les aporta concentración en un mundo en el que todo lo que consumimos es rápido. Por eso, ver a los críos concentrados delante de las 32 piezas y que van a estar allí dos o tres horas lo debemos de valorar bastante". Muchos padres preguntan con interés si los niños se concentran o están distraídos durante tanto tiempo a edades tempranas: "Yo siempre les digo que sí, es verdad que cuando no juegan están haciendo muchas cosas pero no escuchas a ninguno decir que es aburrido, a los que les gusta les resulta emocionante".

Proyectos sociales

También ha sido muy satisfactorio el proyecto de ajedrez que hacen con la Asociación "Llanera sin Barrerras", con quien organizan un torneo intergeneracional "en un ambiente más distendido que competitivo para disfrutar de este deporte", apunta Rodríguez. También destaca la actividad que hacen en el módulo 4 del Centro Penitenciario de Asturias, impulsado por la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias que ha donado los materiales necesarios.

"Estamos muy contentos con la estancia allí porque hay muchas personas que están allí por múltiples factores y creemos, es lo que nos comentan desde la cárcel, que el ajedrez supone una ayuda al control emocional, cómo manejar la frustración o saber perder", explica. Rodríguez indica que un jaque mate es "la derrota más dura porque en la mayoría de los deportes puedes fallar un gol y echar la culpa a otro pero aquí no puedes echarle la culpa a nadie".

Próxima partida con un maestro

Además de entrenar, también proyectan partidas históricas de los grandes maestros del ajedrez mundial y conversan sobre el deporte: "Usamos el ajedrez para que se les vaya un poco ofreciendo un ocio y una alternativa sana, está siendo una experiencia muy positiva y tenemos ganas de seguir creciendo". De hecho, próximamente harán una partida simultánea entre los presos y el maestro Daniel Centrón.

Rodríguez se muestra muy contento con la buena marcha de la disciplina en el concejo llanerense, donde han encontrado un aliado en el fomento de esta especialidad deportiva. "La colaboración que tenemos desde el Ayuntamiento, en concreto del concejal de Deportes, José Antonio González, es fundamental y nos ha aportado mucho, también el apoyo de 'Llanera sin Barreras" y el club, sin el que no podría hacerlo porque no tendría tableros, relojes ni medios", reconoce.