El comercio local de Llanera resiste a la venta online y a las grandes superficies: "El perfil del cliente de nuestros negocios no es el mismo que el de los centros comerciales"

Hace siete años que Raquel Rivera regenta la tienda de moda y complementos El Sueño de Juncal, en el parque Cuno Corquera de Posada de Llanera. Cada día, esta empresaria, al igual que muchas otras tiendas locales, rema y mantiene con clientela fiel su negocio frente a la venta online de grandes plataformas de modo, las grandes superficies y el cambio de los hábitos de consumo. "Ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo al momento, a golpe de clic de ratón". Y es que el pequeño comercio no solo tiene que pelear día a día contra los grandes descuentos de los centros comerciales, sino que también tienen que hacerlo con las ventas por internet.

Bárbara Ruiz, propietaria de Velvet, en Lugo de Llanera, es rotunda. "La competencia con los centros comerciales es muy dura y muy complicada". Señala que "sobre todo, cuando llueve, mucha gente se pasa todo el fin de semana con los niños allí" y añade, además, que "no todo el mundo valora el tener en su localidad un comercio pequeño de proximidad".

Entre los recursos que utiliza Raquel Rivera para solventar esta competencia, se encuentra la visibilización a través de las redes sociales "para mostrar a los clientes las novedades que tengo en tienda o las promociones". En Velvet, por su parte, apuntan que "cada inicio de temporada realizamos un showroom en el local, del que avisamos a las clientas más habituales, aunque está abierto a todo el público". De esta manera, "son las primeras en ver la mercancía que llega y, si tienen problema con el tallaje de una prenda que les gusta, estamos a tiempo de pedir esa ropa para esas personas".

Exclusividad y calidad

Las propietarias coinciden en que "partimos de la base de que el perfil de consumidor que acude a nuestros negocios no es el mismo que el de los centros comerciales". En este sentido, detallan que "es clientela prácticamente fija, gente de aquí, del propio pueblo, sobre todo de 35 años en adelante". Ofrecen además, ropa de tallas grandes, que "no sueles encontrar en otros sitios".

Afirmación a la que se une también, Vicky García, de la tienda Mil Mariposas de Lugo de Llanera. "Yo abrí mi tienda para dar servicio a aquella gente que no acude a los centros comerciales ni sabe utilizar internet", explica. Y, si bien es cierto que tiene cosas para todos los públicos, "gran parte de la tienda está dedicada sobre todo a la gente mayor".

Entre muchas de las cosas que les ofrecen a sus clientes está la exclusividad y la calidad de la materia prima. En este sentido, Ruiz destaca que "tenemos, sobre todo, clientes que sí que valoran el producto". La media de edad de la gente que acude a su tienda, "no corresponde con la de la gente que compra en Shein o Temu, que al final, dan importancia al que el coste de la prenda sea más bajo". "Aquí saben que es más caro, pero también que es mejor en cuanto a materiales", dice. Todas ellas señalan, además, que suelen tener pocas cosas del mismo producto. "Las prendas son muy especiales y traemos un par de ellas para que no todo el mundo vaya vestido igual, sobre todo, las que llaman más la atención".

A pesar de todas las trabas, coinciden en que "gracias a gente como nosotras, damos vida al pueblo y, además, ofrecemos un servicio de calidad". Un servicio que, en muchas ocasiones, va mucho más allá de la propia labor de venta al público. "Recoges paquetes cuando no están en casa o les guardas la compra mientras van a hacer otras gestiones". No les importa. Al contrario. Porque son gestos que demuestran que "la gente tiene confianza en nosotros que, al final, también somos vecinos".

Sin embargo, cada vez son más los obstáculos que tienen que sortear para conseguir sacar adelante un negocio con la misma ilusión y ganas que el primer día.

Muchos riesgos y poca rentabilidad

Gestionar un negocio propio conlleva muchos riesgos. Es algo que Vicky García tiene muy claro. "Tener un negocio propio cada vez es menos rentable y, simplemente, el gesto de abrir la puerta ya supone un gasto". Y en ello, no influyen solo las grandes superficies, sino también "los trámites administrativos y los impuestos, por ejemplo". De hecho, García reconoce que, muchas veces, "he tenido que tirar de la economía familiar para poder hacer frente a los gastos". Y es que, al fin y al cabo, "nos respaldamos con nuestro propio patrimonio".

En este sentido, Bárbara Ruiz apostilla que "por el mero hecho de ser autónoma ya no te compensa abrir absolutamente nada en este país. Todo es pagar y pagar". Luz, alquiler, permisos... "No te dan absolutamente ninguna facilidad", señala. Reconocen que, desde que abrieron en 2022, "ya no queda más remedio que tirar para adelante, pero si fuera a día de hoy, la cosa cambiaría bastante".

El secreto del éxito

Vicky García, Raquel Rivera y Bárbara Ruiz, no solo ganan clientes tras el mostrador. Su proximidad, su fidelidad, su trato sincero y de confianza, hacen que muchos de esos clientes se hayan convertido, incluso, en familia. Cuando se compra en un comercio local, no solo se adquiere un producto. "Te atiende una persona con nombre, que te conoce, recuerda tus gustos o simplemente te dedica unos minutos de conversación sincera".

Y es que el comercio de proximidad construye relaciones reales. Escucha, asesora, adapta y, sobre todo, cuida a sus clientes como parte de su entorno. "Es atención personalizada de verdad, no de protocolo", indican. Y eso no se encuentra en ninguna página web.