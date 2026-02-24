Intercambio de saberes para celebrar medio siglo de vida del colegio de Lugo de Llanera: "Hay que fomentar el aprendizaje mutuo entre generaciones"

El colegio de Lugo de Llanera acogió este martes una actividad muy especial, a través de la que estudiantes de sexto curso de Primaria y el alumnado del programa "Aulas Culturales 50ymás", vivieron una jornada de convivencia intergeneracional en la que los saberes que atesoran jóvenes y mayores se pusieron en común para compartir experiencias. También para crear una obra conjunta: un mural a partir de retales de tela que quedará como símbolo y recuerdo de esta iniciativa que se ha integrado en el programa por el 50.º aniversario del centro educativo,pero que forma parte de la nueva edición de "Intercambio de Saberes", actividad promovida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

El mural realizado durante la jornada, bautizado como "Retales de 50 años", se elaboró con la técnica del "patchwork", que consiste en coser piezas de tela. El día se completó con otros ejercicios destinados a que alumnos del colegio y del programa para mayores de 50 años del municipio intercambiasen sus conocimientos. Entre otras iniciativas, se elaboraron presentaciones en Power Point, manualidades o se disfrutó de juegos de mesa, de cartas o estrategia, como el "Uno" o el ajedrez.

Al mando del alumnado se encontraban Yolanda Alonso y Estefanía Rodríguez, tutoras de los grupos A y B de 6.º de Primaria del colegio de Lugo de Llanera. Ambas docentes señalaron que uno de los atractivos del encuentro tenía que ver con la oportunidad de mostrar la educación "de una manera diferente".

"Los estudiantes se ven como protagonistas porque son capaces de enseñar algo nuevo a personas que son mayores que ellos", explicó Alonso, que indicó que actividades como los juegos de cartas son "una oportunidad" para que los estudiantes de sexto detallen las reglas, la metodología de juego y disfruten de una partida juntos.

Otro aspecto positivo para los más pequeños es que los ejercicios seleccionados "invitan a la calma y a la concentración". Al tratarse de actividades "clásicas" el alumnado puede desarrollar con más facilidad las "ganas de enseñar" pero también "las de aprender cosas nuevas" puesto que "es un entorno muy enriquecedor".

Alonso y Rodríguez coincidieron en señalar que con la actividad se evidenció las ganas del alumnado de participar en este tipo de propuestas. "Hicimos grupos y se organizaron muy bien. Tenían las cosas claras y tenían claro que iban a ser ellos quienes enseñarían nuevos conocimientos", afirmó Rodríguez, que destacó que las propuestas llegaron "por una lluvia de ideas" con la que pudieron centrar las ideas de grupo. "Supieron ponerlo en común, decidir qué querían hacer y, hoy, ya están llevándolo a cabo como querían", concluyó.

Esta iniciativa forma parte de la nueva edición de "Intercambio de Saberes", actividad promovida por la Concejalía de Cultura, "que pretende conectar al alumnado de las Aulas Culturales 50ymás con las niñas y niños de 6.º de Primaria de los colegios públicos de Llanera". El proyecto "busca fomentar el aprendizaje mutuo entre generaciones, poner en valor la experiencia de las personas mayores y reconocer la creatividad y el conocimiento del alumnado más joven", destacan desde el Ayuntamiento.

Espíritu colaborativo

Esta de Lugo de Llanera ha sido la primera parada de la cita, que tendrá nuevas actividades en marzo, cuando será el turno del colegio público de San Cucao. En este caso se trabajará la temática de los refranes y los idiomas. En mayo será el colegio público de Posada de Llanera el que acoga este evento con una sesión donde la costura será el hilo conductor.

"Las personas participantes de 50ymás compartirán con las niñas y niños técnicas básicas, trucos y pequeñas historias ligadas a las labores textiles, convirtiendo la actividad en un espacio de aprendizaje mutuo y conversación. Mientras tanto, el colegio prepara su aportación para completar este encuentro, que mantiene el espíritu colaborativo y cercano que caracteriza al programa", indica el área de Cultura del Ayuntamiento.