La obra para sacar el tráfico pesado de Cayés (Llanera) costará más de un millón de euros, avanza el consejero de Movilidad en la Junta

El debate sobre la situación de la variante de Cayés llegó este martes al Parlamento asturiano, donde el PP pidió explicaciones al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, sobre en qué estado se encuentra el proyecto, qué plazos existen realmente y de qué modo se va a dar una solución a los vecinos, que llevan décadas esperando ser atendidos. Hubo críticas de los populares a la gestión de este asunto por parte de los gobiernos socialistas y a la larga travesía en el desierto de esta iniciativa, que lleva años de anuncios pero no de concreciones. Calvo dio detalles de lo que se ha hecho y calificó de "castillo de naipes" algunas propuestas avanzadas desde la Administración autonómica en otras legislaturas y con otros responsables regionales. Aseguró que el proyecto se redactará este año para que la obra se inicie en 2027 y avanzó que la inversión superará el millón de euros para un trazado que discurrirá desde La Ponte hasta la zona de Asipo y la conexión con la AS-17.

Cayés soporta el paso diario de camiones que a lo largo de todo el día cargan y descargan en una cantera ovetense que utiliza los accesos de Llanera, concretamente el paso por Cayés, para desarrollar estas labores. Los vecinos de la localidad, con las viviendas llenas de polvo y que denuncian afecciones para su salud y calidad de vida, piden desde hace décadas una variante que desvíe el tráfico pesado o una alternativa que lo saque del entorno de sus viviendas. El Ayuntamiento intentó limitar el paso de camiones mediante una ordenanza municipal, al tratarse de una vía local, pero fue objeto de un recurso por parte de las empresas afectadas.

El caso de la variante de Cayés llegó este martes a la Junta General, de la mano del PP y del diputado autonómico Pedro de Rueda, que mostró su respaldo a los vecinos, algunos presentes como público.

El PP lamentó que se haya “renunciado al trazado consensuado con los vecinos" y De Rueda señaló que teme otro “timo electoral” a los vecinos de Cayés. Recordó que “en anteriores presupuestos figuraban 50.000 euros para esta actuación, una cuantía claramente insuficiente" y que en los de 2026 se mantiene los mismos 50.000 euros". El diputado popular preguntó si el nuevo trazado anunciado por el consejero Alejandro Calvo difiere mucho de la llamada “alternativa 3” y en qué aspectos concretos.

“Queremos saber cómo se va a ejecutar la obra, cuáles son sus características y si realmente satisface la petición de los vecinos,” subrayó. Ante la explicación del consejero Alejandro Calvo sobre los planes del Principado de licitar el proyecto con el objetivo de ejecutar la obra en 2027, el diputado popular indicó que el Partido Popular estará vigilante para que se cumpla lo prometido a los habitantes de Cayés. “Los precedentes no dan lugar al optimismo y parece más una declaración en clave electoral que la solución que realmente necesitan los vecinos a los que ya las someras explicaciones sobre el trazado les generan serias dudas,” concluyó.

"Se ha avanzado ya de una manera significativa y decisiva"

Por su parte, el consejero de Movilidad explicó que se ha "avanzado ya de una manera significativa y decisiva" en el proyecto de la variante y que se "viene trabajando conjuntamente con el Gobierno municipal de Llanera para analizar soluciones, alternativas que permitan reducir el tráfico pesado" que atraviesa Cayés. Se han valorado diversas alternativas, señaló Calvo, y la opción que se considera más viable es la que permite canalizar los tráficos fuera del núcleo de población, configurando un itinerario que facilita la conexión con la AS-17.

Aunque será el proyecto técnico que se va a redactar el que determine con precisión el recorrido y las actuaciones necesarias, el trazado, indicó Calvo, "la alternativa elegida, es desde La Ponte de Cayés, a través de carreteras locales preexistentes, al menos en un 90 por ciento, hacia el entorno del polígono de Asipo para incorporarse a la AS-17" .

Recordó que el proyecto se ha incorporado a los presupuestos del 2026 "para financiar la redacción del proyecto y que la ejecución de la obra pueda desarrollarse en 2027". Según avanzó el consejero, el presupuesto estimado para llevar a cabo la iniciativa supera el millón de euros, incluidas las expropiaciones que se consideran necesarias.

"La relación con la alcaldesa es magnífica"

Destacó que el gobierno municipal conoce preliminarmente el proyecto, que "evidentemente se va a presentar". "Es una actuación que hacemos en cooperación con el Ayuntamiento y no habrá inconveniente en presentarlo con todo detalle a los vecinos. Ese es el marco en el que trabajaremos", señaló.

En respuesta al interés del PP sobre si la relación con la actual alcaldesa, Eva María Pérez, es buena, Calvo subrayó la absoluta cooperación entre administraciones. "La relación con la alcaldesa es magnífica, y gracias a eso se desbloquea una situación que tiene un origen", apuntó el consejero.

Calvo invitó a los populares a mirar "la hemeroteca, a ver por qué pasan los camiones por Cayés, porque la alternativa 3, que evidentemente era de nueva traza, que superaba con un gran puente la barrera fluvial que hay, dependía de la financiación, casualmente, del Ayuntamiento de Oviedo y de la empresa que explota la cantera". "Es decir, ese es el castillo de naipes previo que había. Y lo que planteamos ahora es una actuación concreta en el ámbito de las competencias de Cooperación Local del Principado, con todas las garantías, con un proyecto que ejecuta el Gobierno de Asturias, con una obra que ejecutará el Gobierno de Asturias en cooperación con el Ayuntamiento de Llanera. Y ese es un escenario cierto. Lo otro, evidentemente, era la consecuencia de decisiones que muchas de ellas no se tomaron en Llanera", concluyó el consejero.