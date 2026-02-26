Reivindicación, música y talleres de salud y bienestar: Llanera ya tiene lista la programación para celebrar el 8M

Música y talleres sobre bienestar y salud para celebrar el Día Internacional de la Mujer ( 8M) en Llanera. El programa de actividades, que ha sido presentado este jueves por la concejala de Igualdad, Beatriz Ruiz, arrancará el viernes 6 con la lectura del manifiesto, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Posada. Al día siguiente, tendrá lugar un concierto a cargo del Coru de Muyeres de San Esteban. La cita será a las siete de la tarde en la Plaza de la Habana.

Durante la presentación, la edil insistió en la importancia de organizar actividades para conmemorar esta efeméride. "Las administraciones más cercanas tenemos un papel fundamental a la hora de dar visibilidad a los avances logrados en materia de derechos, pero también tenemos la obligación de recordar todo lo que queda por conseguir", afirmó. A su juicio, "la igualdad debe ser un compromiso de toda la ciudadanía".

Además de estas actividades, el área municipal de Igualdad ha organizado un programa de talleres sobre salud y bienestar que se desarrollarán los viernes del mes de marzo. "El 8M no solo es una fecha de reivindicación, sino también una oportunidad para generar espacios de encuentro, aprendizaje y bienestar para las mujeres del municipio", apuntó Ruiz.

Talleres complementarios

Desde el equipo de Gobierno se ha diseñado un programa centrado en la salud física y emocional, el autocuidado y la prevención. Los talleres se centrarán en el climaterio, una etapa de la vida de las mujeres que suele situarse entre los 40 a 45, y los 60 a 65 años, y que implica una serie de cambios fisiológicos y psicosociales que pueden influir en el bienestar y la calidad de vida. "A lo largo de las sesiones se trabajará la importancia de la adaptación a estos cambios como clave para lograr una transición saludable", explicó la concejala. "El objetivo es aprender a incorporar estrategias prácticas de autocuidado, que ayuden a afrontar esta etapa con mayor equilibrio, bienestar y calidad de vida", añadió.

Noticias relacionadas

Las sesiones, que se desarrollarán entre las 18.00 y las 20.00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Lugo, arrancarán el viernes 6 con "Bienestar sexual", a cargo de la sexóloga Belén Díaz. El viernes 13 el taller se centrará en "Nutrición en la salud hormonal", con la nutricionista Toñi Rodríguez. "La sexualidad en el climaterio" será el tema central de la charla del viernes 20, a cargo de la psicóloga Natalia Cachafeiro, y la fisioterapeuta obstétrica Laura Barral cerrará el programa de talleres el viernes 27 con la sesión "Descubriendo el suelo pélvico".