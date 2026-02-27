Familias de Lugo esperan desde hace dos meses por un nuevo pediatra en el consultorio y denuncian la saturación del servicio en Posada

Transcurridos casi dos meses desde que Francisco Álvarez, pediatra del consultorio periférico de Lugo de Llanera, accediese a la jubilación, las familias de la localidad urgen la presencia de un nuevo profesional de esta rama médica en el centro. Marián Busto, coordinadora de enfermería del centro, señala que "no es una situación que se haya dejado de lado por parte de la Consejería de Salud", pero reconoce que "habrá que esperar hasta mayo para que podamos contar con el servicio".

En este sentido, Ana Pérez, pediatra en el centro de salud de Posada, que es donde actualmente acuden los menores residentes en Lugo, apunta que, a diario, intenta "transmitir calma a las familias y pedirles un poco de paciencia". Señala que desde la Consejería nunca se han negado a proporcionar a un facultativo especializado, pero puntualiza que "no se trata de encontrarlo a cualquier precio y de cualquier manera". "A finales del próximo mes de mayo saldrá una hornada de profesionales formados en el HUCA y Cabueñes. A pesar de haber desarrollado su labor en atención hospitalaria, sabemos de primera mano que muchos de ellos quieren optar por Atención Primaria", resalta Pérez.

Desde el Ayuntamiento de Llanera, tanto la alcaldesa, Eva María Pérez, como el concejal de Salud, Nicolás Fernández, esperan que "esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible y que los ciudadanos reciban un servicio de calidad".

A pesar de ello, los padres de los menores de Lugo muestran su inquietud y preocupación por la falta de pediatra en el consultorio.

El malestar de las familias

Retrasos en la solicitud de las citas, aumento de pacientes y desplazamientos que consideran innecesarios. Estas son las consecuencias de la falta de pediatra en Lugo, según denuncian las familias. "Antes, si uno de mis hijos se levantaba con algún problema, nos acercábamos al consultorio y se le solucionaba en el momento", explica Ángel Velasco, padre de dos menores, quien lamenta que, en la situación actual, "tienes que pedir una cita que te dan para dos días después de que el problema aparezca".

Actualmente, la pediatra de Posada atiende un total de 1.200 cartillas infantiles, de las que aproximadamente 580 pertenecen a Lugo. "Esto supone el doble de pacientes, con lo que hay mucha más saturación", explica Laura Montes, madre de una niña de cinco años. Cuenta que "tengo la suerte de que mi hija no es una niña que se ponga enferma a menudo, pero si pasara algo, tengo que estar pendiente de disponer de la ayuda de mis suegros, porque mi marido trabaja y yo no tengo coche". "Hay mucha gente que no tiene posibilidad de desplazarse", lamenta.

Noticias relacionadas

Las familias piensan en movilizarse y realizar una recogida de firmas para presionar a la Consejería de Salud.