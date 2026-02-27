Los moteros rinden homenaje este sábado a Chechu Prado con una emotiva ruta: saldrá de Lugones y será multitudinaria
Los organizadores han hecho un llamamiento a asociaciones de distintos puntos de España para que acudan al reconocimiento
La familia motera se reunirá este sábado, día 28, para rendir homenaje a José Manuel Prado, “Chechu”, fallecido el pasado día 15 de febrero en un accidente de tráfico en de Posada de Llanera, cuando regresaba a casa después de asistir en el Nuevo Carlos Tartiere a un partido del Oviedo. La marcha, promovida por Motos Ruta 66 Gijón y el grupo Tridente111 —del que Chechu era tesorero—, aspira a convertirse en un acto multitudinario de recuerdo y despedida.
La salida está prevista a las 10.00 horas desde el Café Bar AJ de Lugones, lugar habitual de encuentro antes de cada ruta. Desde allí, los participantes se dirigirán hasta Cabo Peñas, enclave especialmente simbólico para Prado y donde se guardará un minuto de silencio en su memoria. Los organizadores han hecho un llamamiento expreso a asociaciones de distintos puntos de España, a grupos moteros y a aficionados que deseen sumarse para acompañar a la familia y arropar con su presencia este tributo.
"Queremos que sea un homenaje a la altura de lo que él representaba para todos nosotros", señalan desde la organización, que confía en una amplia respuesta del colectivo. La intención es que el sonido de los motores y la presencia de centenares de compañeros conviertan la jornada en una muestra de unidad y afecto.
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
