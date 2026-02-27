El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción
El establecimiento se ubicará en una parcela frente al instituto de Posada
El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera, que se ubicará en Posada, costará casi dos millones de euros. Así figura en el expediente de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que ha concedido, por unanimidad, la licencia de construcción para la nave y el parking que conformarán este espacio localizado en la parcela frente al instituto que linda con la carretera. La ubicación que explicita el proyecto lo sitúa concretamente en la calle Doctor José Ramón González Granda.
El establecimiento será un Alimerka y la inversión exacta que conllevará su construcción asciende a 1.968.042,26 euros, cantidad que figura como presupuesto de la obra.
Este proyecto se suma a otros del mismo tipo previstos o ya desarrollados en la zona, el eje Lugones-La Fresneda-Llanera, donde en los últimos años se han realizado o están en proyecto varios súper de grandes dimensiones en un área de grandes afluencias de tráficos con destino o procedentes de distintos lugares de la región.
Distintas firmas
Entre ellos, el Lidl abierto en Lugones, en el punto que linda con la futura "rotonda del mapamundi" y la pasarela con La Fresneda, el Aldi cercano a la gran irbanización sierense o el Mercadona previsto en Lugones, en el ámbito de este mismo nudo de comunicaciones.
En todos los casos se trata de proyectos con grandes aparcamientos, lo que facilita la parada para comprar a los miles de vehículos que circulan cada día por este punto en el centro de Asturias.
