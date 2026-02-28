Ruta de la Tapa de récord en Llanera: 26 participantes en la cita gastronómica que tendrá lugar del 6 al 15 de marzo

Las Jornadas de la Tapa de Llanera celebran este año una edición de récord, con 26 establecimientos participantes, consolidándose como una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario gastronómico del centro de Asturias. La iniciativa, que se desarrollará del 6 al 15 de marzo, permitirá degustar todas las propuestas al precio único de cuatro euros.

Bares y restaurantes de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao se suman a una convocatoria que crece en número y en calidad, con elaboraciones que combinan producto de proximidad, tradición culinaria y técnicas contemporáneas. La variedad de propuestas y el alto nivel de ejecución marcan una edición especialmente ambiciosa, tanto por la implicación del sector hostelero como por la expectación que despierta entre vecinos y visitantes.

La concejala de Cultura, Montse Alonso, valoró de forma muy positiva la respuesta del sector. "Estamos muy contentos con la participación y animamos a todos los vecinos y visitantes a participar de las jornadas, que sirven para dar a conocer la gastronomía de Llanera con un gran despliegue de originalidad y propuestas muy elaboradas", señaló la edil, que subrayó, además, el papel dinamizador del certamen para la economía local. En el acto de presentación de la Ruta también participó la alcaldesa, Eva María Pérez, quien animó a todo el público a probar las creaciones de los hosteleros, presentes en el evento con algunas de sus propuestas.

En Posada participarán El Edén, con la tapa "Santa María"; El Rincón de Gualce, que presenta "El pequeño capricho de Casa Guelu”; Sidrería La Llosa, con “Bocadito de patatas y solomillo de cerdo con salsa de queso de Tostón"; El Mediterráneo, con "Chipirón"; Arraigo, con "Cebolla rellena"; Cafetería Nalón, con "Solomillo de cerdo"; Café Bar Valde, con "Mar y tierra de pulpo"; Sirocco, que competirá con "Las Nueces de Olivier"; La Tentación del Gochu y la Gamba, con su propuesta "Gochu y gamba"; La Paladar, con "Zoolla paladar"; Kebabish, con "Snack Kebabish"; La Nueva Roca, con "Tallar de almendra"; Sol y Lomo, con "Pollo, sol y lomo", y La Plaza, con “Milhojas de manzana y picado negro".

En Lugo de Llanera se suman La Nueva Gastrobar, con "Nido de carne"; Atelier, que presenta "Timbal gourmet: Risotto de carrilleras ibéricas y lluvia de queso parmesano"; Maryfer, con "Mi capricho de berenjena"; La Oficina, con "Over blue carne"; Bambú, con "Patata mix"; La Casona, con "Leye seco y naranjo blanco"; Crisol, con "Bocadillo Gulliver"; Kebabish Lugo, con "Lahmacun mixto"; El Bar Panera, con "El canelón del panerón", y Rukor, con "Pulled pork".

Completa la relación de participantes La Campana Restaurante, en Pruvia, con su "Torto de pitu escabechado", y Peña Mea, en San Cucao, que ofrecerá "Churros de maíz con ali oli de ajo negro".

Durante diez días, Llanera volverá así a convertirse en un recorrido gastronómico abierto, en el que cada establecimiento competirá por conquistar el paladar del público con elaboradas propuestas y el sello de cada cocina.