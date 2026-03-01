San Cucao danza "A la luz de las velas": cuatro conciertos para soñar en el patio del Castillo

El patio del Castillo de San Cucao acogerá entre el 6 y el 7 de marzo cuatro conciertos «A la Luz de las Velas», un formato íntimo con 1.500 velas como única iluminación.

El viernes 6 de marzo a las 19.00 horas el pianista Sigfrido Cecchini interpretará algunos de los grandes himnos de ABBA, The Beatles, Queen y Mecano, con arreglos originales creados especialmente para piano.

A las 20.30 horas también del viernes se celebrará el concierto «Ecos de Leyenda», con piezas, entre otros, de Juego de Tronos, Carros de Fuego, El Código Da Vinci o Piratas del Caribe .

El sábado a las 19.30 horas habrá un «Especial Disney», y a las 20.30 horas volverán los «Ecos de Leyenda». El aforo es reducido y las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del evento.