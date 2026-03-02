Diez empresas asturianas, "altamente innovadoras" y que buscan nuevos mercados, acuden al Mobile World Congress con la delegación del Principado

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) y la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex), con sede en Llanera, participan en la delegación asturiana que encabeza la Consejería de Ciencia en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se desarrolla hasta el jueves. Asturias tiene así presencia en esta gran cita sobre nuevas tecnologías móviles y lo hace con un stand propio en el que "se muestran las fortalezas de la comunidad como paraíso para el talento". El Principado acompaña a una decena de empresas "altamente innovadoras, que presentan sus proyectos y buscan nuevos mercados nacionales e internacionales".

Inteligencia artificial y procesos

Las firmas que acuden como parte de la delegación asturiana son 8y5 Digital Studio, especializada en el diseño integral de productos digitales y la creación de identidades de marcas digital; Aritium, que desarrolla soluciones para optimizar procesos en los hospitales y las organizaciones sanitarias; Bettermaps, empresa de tecnología de creación de mapas interactivos basada en inteligencia artificial; Blue Route Technologies For Neurodevelopment, una startup "con la misión de democratizar el acceso al diagnóstico temprano y la terapia personalizada de trastornos del neurodesarrollo"; Cadabit, que desarrolla software a medida basado en la IA, enfocado en la automatización de procesos empresariales; o Less Than Three, que usa su plataforma de observabilidad predictiva para optimizar infraestructuras de tecnologías de la información en la nube, que permite a las empresas prevenir fallos, reducir costes y gestionar mejor sus recursos tecnológicos.

Vista de parte del stand del Principado. / G. A.

También están en Barcelona con la delegación asturiana Merkator, una empresa proveedora de software y servicios en el ámbito geoespacial; Preon Technologies, que desarrolla un revolucionario cargador para relojes inteligentes y servicios de ingeniería electrónica para empresas; Resizes, que ayuda a equipos de desarrollo de software a crear nuevas funcionalidades de manera ágil y segura, a través del desarrollo de una plataforma de hiperautomatización; y Universal Plastic, firma científico-tecnológica que apoya a gobiernos, instituciones y empresas en la monitorización y reducción de la contaminación plástica marina.

El stand con el que el Principado participa en este evento internacional se ha presentado con el lema "Asturias Talent Paradise", dedicado al "ecosistema emprendedor en el que se ofrecen oportunidades únicas de conexión para buscar financiación, colaboración y visibilidad internacional".

Programas promovidos por el Principado

La feria internacional ha servido también de espacio para presentar distintos programas promovidos por el Principado. Entre ellos, CEEI Asturias ha lanzado la segunda edición del programa Asturias Softlanding Paradise, un programa impulsado por Ciencia, en colaboración con el Camaleón de Rubik, que se celebrará la semana del 13 al 17 de julio. "El CEEI asesorará a las compañías que deseen emprender en Asturias sobre las oportunidades y facilidades que pone a su disposición el Principado. En la primera edición se recibieron 27 solicitudes nacionales e internacionales y fueron seleccionadas 8 proyectos", indican desde esta entidad que se localiza en el Parque Tecnológico de Asturias que acoge el municipio de Llanera.

Vista del stand asturiano. / G. A.

Entre los programas presentados también se encuentran, a cargo de Sekuens y el CEEI Asturias, el foro Incivasturias by Asturias Investor´s Day, que se celebrará el 28 de mayo en el Vivarium de Oviedo y reunirá a empresas emergentes asturianas del ámbito de las Ciencias de la Vida con inversores privados, empresas consolidadas e instituciones líderes en innovación. O, por parte de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), el Fondo Asturias Startup, "un instrumento financiero gestionado de forma conjunta con el CEEI, destinado a jóvenes empresas innovadoras asturianas o que se quieran implantar en Asturias"