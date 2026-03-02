El Principado oficializa la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Lucus Asturum: "Es un testimonio fundamental de las épocas romana y medieval"

El Consejo de Gobierno del Principado ha oficializado esta mañana, de acuerdo con el dictamen emitido hace un mes por el Consejo de Patrimonio, la declaración como bien de interés cultural (BIC), con la categoría de zona arqueológica, del yacimiento de Lucus Asturum, ubicado en Llanera. "Los restos localizados en este entorno constituyen un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval", subrayan fuentes del ejecutivo autonómico, que destacan el hecho de que esta decisión cuenta con informes favorables de la Real Academia de la Historia, la Universidad de Oviedo y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

La zona arqueológica se localiza en la Ería de La Castañera y se extiende sobre una superficie de 194.500 metros cuadrados. Entre los restos identificados en las campañas realizadas bajo la dirección de la arqueóloga Esperanza Martín destacan dos edificaciones, una de ellas destinada a uso termal, una gran estructura de aproximadamente 50 metros de largo y hasta 15 metros de ancho, que ofrece una superficie interna no inferior a 800 metros cuadrados. Cuenta con siete estancias y los materiales recuperados durante la excavación ofrecen una cronología comprendida entre finales del siglo I o inicios del II d.C. y el siglo IV d.C.

El otro edificio localizado corresponde a un espacio destinado a vivienda, que se compone de un conjunto habitacional integrado por diferentes estancias que permiten interpretar el grupo como una casa dotada de patio con pozo. Cronológicamente, la ocupación del inmueble puede cifrarse en al menos dos o tres centurias, con una perduración de hasta, al menos, el siglo IV, señala el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

"Especialmente significativa es la presencia de un pozo de agua, cuyas piezas correspondientes al brocal habían sido arrojadas al interior de manera intencionada. La excavación de este pozo ha arrojado un interesante conjunto de materiales, incluyendo elementos orgánicos en excepcional estado de conservación. Entre ellos se hallan restos de calzado de cuero, piezas de madera o restos de poda", destaca Patrimonio en la resolución que dio el visto bueno a la declaración como BIC.