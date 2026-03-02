Los sanitarios reclaman al Principado mejoras en el Centro de Salud de Posada: "Se ha quedado obsoleto"

"El menaje de cocina no puede dejarse en el lavabo". Este es el cartel que los sanitarios del Centro de Salud de Posada de Llanera leen a diario cuando entran en el aseo del personal. Y es que cada vez que se toman un café o utilizan algún recipiente para comer, sobre todo aquellos que tienen que realizar las guardias de 24 horas, se ven obligados a "lavar los utensilios en el baño, porque ni siquiera disponemos de un office", lamentan.

La plantilla alerta al Principado de que el equipamiento "está en unas condiciones lamentables, obsoleto y con falta de espacio y de recursos". Por ello, lleva ya varios años solicitando una adecuación del centro o unas nuevas instalaciones, ya que las actuales "requieren una intervención integral". "Además, su ubicación está bastante alejada del núcleo central de Posada y los accesos, sobre todo para la gente mayor, resultan muy complicados" , subrayan los sanitarios.

Es más, califican los muebles de las consultas de "vintage", porque "no se deben haber cambiado desde que se abrió el centro". "En la mayoría de los despachos hay puertas por las que apenas cabe una silla de ruedas, chocan con las camillas donde hay que atender a los pacientes y ni siquiera reorganizando las cosas ganaríamos ni un centímetro más de espacio", advierten los trabajadores.

La falta de espacio ha hecho que profesionales como la matrona y el trabajador social hayan tenido que reubicarse en el consultorio periférico de Lugo de Llanera. "Sus consultas hubo que adecuarlas para ofrecer otros servicios y, además, tampoco teníamos un espacio donde las embarazadas pudieran recibir los cursos de preparación al parto", alertan con preocupación los portavoces de la plantilla.

Las dimensiones del centro provocaron que los trabajadores lo pasaran "realmente mal en pandemia", dado que no disponían de una zona para respiratorio cuando venían enfermos con sospecha de diagnóstico de Covid. "No nos quedó más remedio que meterlos en una sala y luego ventilarla lo mejor que podíamos, con el riesgo que ello conllevaba", explican los sanitarios.

El Centro de Salud de Posada presta servicios de urgencia -"estamos abiertos las 24 horas"- y, aun así, los facultativos a los que les toca el turno de guardia no disponen de un espacio de descanso. "Lo que tenemos es un lugar de reuniones que hace las veces de dormitorio", afirman. En una sala no mucho más grande que las propias consultas, una cama plegable dentro de un armario y un sofá es todo el material del que disponen para descansar. "Es el mismo sitio en el que también nos reunimos o comemos", explican. Allí mismo, en una pequeña esquina, hay un microondas y algún que otro utensilio de menaje

Los técnicos de la ambulancia tampoco están en mejores condiciones. "Actualmente, disponen de una consulta de alrededor de dos metros cuadrados con dos camas para poder dormir los días de guardia, donde los pies de uno están en la cara del otro", denuncia la plantilla. "Les han prometido un local para ellos un poco más grande, aunque lejos del Centro de Salud", añaden los portavoces.

El equipamiento de Posada cuenta actualmente con 5.000 cartillas sanitarias, pero los trabajadores señalan que "teniendo en cuenta que cubrimos urgencias, atendemos en realidad a toda la población del municipio, que ronda las 13.000 personas". Además, recalcan que "el padrón va en aumento, por lo que cada vez el espacio resulta más pequeño".

Desconchones en las paredes, falta de pintura y puertas estrechas y machacadas por los golpes de las sillas son otros de los problemas con los que se encuentran a diario. "Parece mentira que tengamos que estar en estas condiciones, cuando estas son las instalaciones sanitarias centrales del concejo", lamentan desde la plantilla. El hecho de que el centro esté acreditado para la formación de Médicos Internos Residentes (MIR) y Enfermeros Internos Residentes (EIR) no hace más que agravar el problema de espacio.