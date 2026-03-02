Tres heridos leves en un accidente entre dos vehículos en Pruvia (Llanera), en un choque a las nueve de la mañana

Tres personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico en la mañana de este lunes en Pruvia (Llanera), en el tramo de la carretera As-381 entre el llagar del Güelu y las instalaciones de Cofas. Dos coches chocaron en ese punto por circunstancias que se están investigando en torno a las nueve de la mañana, lo que motivó la intervención de los sanitarios del SAMU.

En uno de los vehículos viajaba una madre con su hijo, y un varón en el segundo de los coches afectados. Todos ellos resultaron heridos leves, si bien los automóviles presentaban numerosos daños y los restos del choque eran visibles horas después.

El accidente se produjo en un tramo en ligera rampa, donde de hecho ya ha habido más incidentes en los últimos años. Los vecinos de Pruvia recuerdan que se trata de una zona muy poblada, con mucho tráfico y "mal estado del firme y poca iluminación". Por ello reclaman que se intervenga para mejorar la calzada, una demanda al Principado que viene ya de varios años atrás.