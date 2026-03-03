Los hosteleros de Llanera esperan lleno para la Ruta de la Tapa: "La gente responde con ganas"

La Ruta de la Tapa de Llanera se afianza como una cita gastronómica indispensable y los hosteleros confían en vivir unas jornadas de récord de visitantes en sus establecimientos. Este año, el evento, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con más participantes que nunca: un total de 26 bares, cafeterías y restaurantes que ofrecerán cuidadas creaciones con sabores para todos los gustos. La previsión es "venderlo todo".

Así lo señalan los responsables de la Cafetería Crisol de Lugo, quienes subrayan el hecho de que las jornadas se celebren ya en marzo, y por lo tanto, con previsión de que haga mejor tiempo y haya más público. "Esperamos que haya movimiento y que con la promoción la gente se anime a venir a probar las tapas", indican en este local, uno de los más veteranos en este tipo de citas en el concejo.

Rafanny Pérez, de la Cafetería Sirocco de Posada, resalta que afrontan esta Ruta de la Tapa "con muchísima ilusión", porque "cada año vemos cómo la gente responde con ganas y este 2026 esperamos aún más movimiento". Su propuesta, "Las Nubes de Olivier", está hecha "con cariño y pensando en sorprender". "Para nosotros, que la gente de Llanera y quienes nos visitan disfruten y vuelvan es lo más importante», explica la responsable del negocio.

Como ella, todos han echado el resto para sorprender a los clientes, que podrán escoger entre un número récord de establecimientos y creaciones. Los 26 participantes se batirán por el galardón a la mejor tapa, a partir de este viernes y hasta el día 15, con un precio único de 4 euros la tapa.

En Lugo participan Luneo Gastrobar con su "Nido de carne", una torta de patata y parmesano, carne desmechada y salsa barbacoa; el Atelier, con un "Timbal Gourmet de risotto de carrilleras ibéricas y lluvia de parmesano"; el Mayfer con "Mi capricho de berenjena", a base de berenjena, carne picada, queso, puré de patata y bechamel; el Uriellu, con "Oro fino de carne" (cerdo ibérico, pasta filo con o sin gluten, y salsa secreta); el Bambú con "Patata Bum", un pincho de patata, pulpo, pimentón dulce y picante, y vinagreta de la casa; el Ley Seca con "Tequeños de queso venezolano"; el Crisol con su creación "Bocado Wellington", con hojaldre, solomillo, beicon y foie; el Kebabish con "Lahmacun mixt", a base de carne de pollo y ternera, lechuga, tomate, cebolla, y carne picada con especias; el Panera, con "El canelón del Panerabar", con panceta, carrilleras, patatas paja y pimienta rosa; y el Majovi con "Korokke", de patata cocida rellena de pulled pork rebozada en panko.

En Posada ofrecen sus creaciones El Ébano con "Santa María", compueso por pollo, cebolla crujiente, tortilla de trigo con o sin gluten salsa y cebolla, pimientos, tomates, aguacates, queso, beicon y lechuga; El Rincón de Güela con "El pequeño capricho de Casa Güela", con caramelo salado, crujiente de barquillo, bizcocho de vainilla remojado en almíbar y ganache de chocolate blanco; Sidrería La Llera con una "Brocheta de patatas y solomillo de cerdo con salsa de ajo tostado"; El Trasgu con un "Chipibomón" de chipirón, tinta de sepia y salsa bechamel recubierta de panko, sobre cama de patatas paja; el Arraigo con una propuesta de cebolla rellena de pitu, ajo, puerro, zanahoria, tomate, pimiento verde, brandy, vino blanco y azafrán; Cafetería Naila con un solomillo de cerdo acompañado de panceta, champiñones, pan, cebolla, espárrago, aceite de oliva, sal y pimienta negra; el Malady con "Marea suave de pulpo" a base de pulpo, palitos de cangrejo, huevo cocido, gambas, cebolla,pimiento rojo y verde, tomate y salsas (mayonesa, ketchup, zumo de naranja, limón, pimienta negra, etc.) acompañados de nachos de maíz; el Sirocco con "Las nubes de Olivier", creado con patatas, zanahoria, huevo, mayonesa de siracha, guanciale, papel de arroz y atún; El Roxu con "La tentación del gochu y la gamba", una combinación de manitas de cerdo guisadas con gambas, masa de casadiella, lechuga y salsa agridulce; el Alcuma con el pincho "Un solo paladar" (plátano macho, carne de ternera en su salsa, aguacate, mozzarella y pollo), el Kebabish con su "Snack", de carne de ternera y pollo, ensalada, cebolla, tomate, maíz, aceitunas, queso y tres salsas; La Nueva Alroca con una fajita de tortita de trigo, tinga de pollo, guacamole, queso y pico de gallo; el Iris con "Solo-Milho", de patata, solomillo de cerdo, queso de cabra, beicon, cebolla, crema de maíz y trufa; y el Plaza con "Milhojas de manzana y pecado negro", con morcilla de Burgos, manzana, crema de queso, crema de cacahuete, miel, semillas de amapola, y cacahuetes.

Completan la oferta La Campana, en Pruvia, con un "Torto de Pitu escabechado", y el Peña Mea en San Cucao con "Churros de maíz con ali oli de ajo negro".

Noticias relacionadas

Como en ocasiones anteriores, los clientes podrán participar votando sus tapas favoritas en las urnas que se instalarán al efecto en cada establecimiento. Deberán consumir al menos tres pinchos, sellando en cada local el nombre de la tapa en unan guía que se disrtribuirá al efecto, con un cupón de valoración. Entre los participantes se sortearán tres cenas para dos personas en cualquiera de los negocios participantes. Para seguir degustando Llanera a bocados.