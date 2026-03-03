Llanera invierte 131.000 euros en la mejora de caminos en Villayo: las obras estarán listas en cuatro meses

El Ayuntamiento de Llanera acaba de iniciar las obras correspondientes al proyecto de acondicionamiento de caminos en Villayo, en la parroquia de Santa Cruz, actuación que supondrá una inversión municipal de 131.729 euros y que permitirá ejecutar los trabajos necesarios para mejorar el firme de varios tramos de carretera localizados en distintos puntos de la población. En tota, se repararán 1.253 metros de viales repartidos en varios tramos.

Así, se actuará en la carretera AS-233 a Villayo (91 metros), de El Campo a Ca Quinta (383 metros), de El Campo a Ca Xuanaca y Ca Pericón (530 metros), de El Campo a Ca Xuan de Ramona (64 metros) y de Villayo a Ca Paco (185 metros).

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó este martes la zona acompañada de los concejales de Seguridad, Nicolás Fernández, y de Medio Rural, David del Pozo, para comprobar en qué punto se encuentran los trabajos de reparación.

Los tramos de carretera presentaban las mismas deficiencias estructurales, con un pavimento muy deteriorado, con grietas, fisuras y zonas descarnadas. Estas patologías conllevaban una falta de regularidad superficial que no solo generaba molestias a los usuarios, sino también una merma sobre las condiciones de seguridad vial. La Alcaldesa subrayó que la mejora de los caminos rurales es una "prioridad" del equipo de gobierno por su "impacto directo en la accesibilidad y la seguridad de los vecinos". "La ejecución de este proyecto va a suponer un cambio significativo en materia de accesibilidad y seguridad vial. Pasar de caminos deteriorados a infraestructuras seguras y transitables es una muestra clara de nuestro compromiso con el bienestar de las zonas rurales", recalcó la regidora.

El proyecto ha comenzado con la limpieza general de todos los tramos afectados por las obras, comprendiendo el reperfilado de bordes y cunetas en tierra, desbroce mecánico y manual de taludes y márgenes, barrido de plataforma y arcenes, y limpieza y desatascado de obras de fábrica.

En líneas generales, los trabajos a ejecutar en todos los tramos incluyen la rehabilitación estructural del firme y la definición y pintado de de las líneas de borde, consistentes en marcas viales, para la correcta definición de los caminos. En algún caso, y para mejorar la escorrentía superficial del vial, se ejecutará un badén hormigonado.

Con un plazo de ejecución estimado en cuatro meses, está previsto que las obras concluyan en junio. La Alcaldesa destacó que estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo "clara" del equipo de gobierno. "Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en servicios tan básicos y esenciales como los caminos rurales o el saneamiento. Son infraestructuras fundamentales que influyen directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos", concluyó Pérez.