Salud se compromete a cubrir la plaza de pediatra en Lugo de Llanera "en el menor tiempo posible" y refuerza la atención por las tardes en Posada

La Consejería de Salud del Principado, ante las críticas de los usuarios, se compromete a cubrir "en el menor tiempo posible" la plaza de pediatra en el consultorio médico de Lugo. De momento, dado que ese perfil profesional no está disponible actualmente en la bolsa de empleo, el departamento que dirige Concepción Saavedra ha reforzado por las tardes la atención pediátrica en el centro de salud de Posada.

La ausencia de un pediatra en Lugo desde la jubilación del anterior, el pasado mes de enero, se traduce en retrasos en la solicitud de las citas, aumento de pacientes y desplazamientos a Posada que se consideran innecesarios, denuncian los usuarios, que reclaman soluciones a la Consejería de Salud como responsable de los equipamientos y la atención sanitaria en el concejo. Actualmente, la pediatra de Posada atiende un total de 1.200 cartillas infantiles, de las que aproximadamente 580 pertenecen a Lugo.

Por lo que se refiere a Posada, la Consejería tiene avanzados con el Ayuntamiento de Llanera los trámites para la cesión de unas instalaciones que permitan el traslado de la base de la ambulancia, actualmente en el centro de salud de la capital municipal. La previsión es que ese local sea cedido en las próximas semanas, una vez que la medida sea aprobada por el Pleno, lo que permitirá que, con el espacio liberado por el traslado de la ambulancia, se proceda a una redefinición de los espacios en la zona de administración y consultas dle equipamiento.

De forma complementaria, para mejorar el acceso al centro de salud, la Consejería está redactando un proyecto para salvar los desniveles mediante un ascensor y con entradas cubiertas, a modo de cortavientos. El plan también va a permitir mejorar los recorridos peatonales y reorganizar la zona de aparcamientos. Se trata de una solución que Salud ha puesto en marcha tras las reuniones mantenidas al efecto con los responsables del gobierno municipal de Llanera a finales del pasado año.

La propia plantilla del centro de salud ha alertado al Principado de que el equipamiento "está en unas condiciones lamentables, obsoleto y con falta de espacio y de recursos". Por ello, lleva ya varios años solicitando una adecuación del centro o unas nuevas instalaciones, ya que las actuales "requieren una intervención integral".