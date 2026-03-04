La Alcaldesa celebra los avances con el enlace de Robledo, "un proyecto estratégico para Llanera y para toda el área central de Asturias"

El gobierno municipal de Llanera celebra que el Ministerio de Transportes avance con los trámites para el desarrollo del enlace de Robledo, que se ejecutará en territorio del municipio. “Se trata de un proyecto estratégico para el concejo y para toda el área central de Asturias", destacó la alcaldesa, Eva María Pérez, tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional del proyecto de trazado de la actuación, que conectará la autopista "Y" y la AS-II (autovía de la Industria).

Para la regidora es una excelente noticia, ya que la iniciativa "permitirá conectar de forma directa ambas autovías en nuestro concejo" y “este proyecto no solo mejora la movilidad y la seguridad vial, sino que potencia la competitividad de la zona, y reconoce la importancia de Llanera como eje de referencia en el área central de Asturias”.

Pérez también quiso agradecer "el compromiso del Gobierno central con la mejora de las infraestructuras", y confía en que todo el proceso se agilice “para que esta sea una realidad cuanto antes”.

El enlace de Robledo es una actuación muy demandada por los transportistas, ya que descongestionará la "Y", que soporta grandes volúmenes diarios de tráfico. La obra que va a ejecutarse supondrá aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), ampliando el tablero para permitir el movimiento de esa vía a la "Y" hacia Serín-Gijón-Avilés.

El Boletín Oficial de Estado publica esta aprobación provisional del proyecto tras las reclamaciones del Principado ante los retrasos en varias obras dependientes de Transportes, con demoras que la Administración autonómica considera "inaceptables".