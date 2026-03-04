Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años

La edificación que albergó el conocido restaurante Casa Laureano, en Posada de Llanera, ya ha sido demolida en parte. En concreto, se ha derribado la parte del piso superior del inmueble, un lugar emblemático por haber sido la sede del popular negocio que inició su andadura en 1917. Vio pasar a tres generaciones de la misma familia, hasta su clausura a causa de la jubilación de las que fueron sus últimas responsables, las hermanas Marisa y Menchu León Fernández.

El establecimiento, cuando estaba abierto. / Ricardo Solís

El Ayuntamiento autorizó la solicitud de derribo en septiembre del año pasado, aunque la demolición se demoró varios meses y de momento solo es parcial. Queda en pie el piso principal, el que acogía un local que se hizo famoso por especialidades como el pisto, la fabada, los fritos de pixín, el arroz con almejas o sus populares tortillas.

Ubicado en el número 62 de la Avenida Prudencio González, la casa era centenaria y singular por conservar en parte una arquitectura tradicional que ya queda en pocos inmuebles de Posada. Entre las características que la singularizaban, el corredor de madera pintado de verde ahora ya desaparecido.

El negocio fundado a inicios del siglo pasado fue primero una tienda y estanco, con el bar como algo complementario, pero con el tiempo, el éxito de su cocina, "no sofisticada, pero sí muy artesanal y por ello de lujo", acabó por convertir el establecimiento en un afamado restaurante.

El edificio presentaba ya en los últimos años deterioro, sobre todo en la parte superior que ahora se ha derribado.