Llanera lleva a Pleno este jueves la ordenanza de tráfico y seguridad vial: patinetes eléctricos e itinerarios escolares seguros

La Corporación de Llanera someterá al Pleno ordinario de este jueves la aprobación de la ordenanza reguladora de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial, una iniciativa con la que el gobierno municipal pretende actualizar y unificar en un único texto la normativa municipal en materia de movilidad urbana.

El documento, que ha superado la fase de elaboración y exposición pública, nace con el objetivo de poner fin a la dispersión normativa existente hasta ahora. Según recoge la exposición de motivos, el municipio carecía de una ordenanza específica que integrara de forma sistemática la regulación del tráfico, el estacionamiento y la seguridad vial en el ámbito urbano. Las disposiciones vigentes se encontraban repartidas en resoluciones, instrucciones de la Policía Local y acuerdos municipales puntuales, lo que dificultaba la aplicación homogénea de criterios y limitaba la capacidad de ordenación del espacio público.

La nueva ordenanza responde también a la evolución experimentada por el municipio en los últimos años, con un crecimiento de los ámbitos residenciales, industriales y comerciales, especialmente en los núcleos de Posada y Lugo y en los distintos polígonos empresariales. Este desarrollo ha generado nuevas necesidades en materia de circulación de vehículos pesados, gestión del estacionamiento y protección peatonal.

El equipo de gobierno considera que este contexto exige una regulación "actualizada y coherente", capaz de dar respuesta a las nuevas dinámicas de movilidad y de reforzar la seguridad vial en entornos cada vez más complejos.

Entre las principales claves del texto figura la incorporación expresa de situaciones que hasta ahora no contaban con cobertura municipal específica. Es el caso de los patinetes eléctricos, cuya presencia se ha incrementado de forma notable en el concejo.

La ordenanza también regulará aspectos vinculados a la movilidad ciclista urbana, el aumento del parque de vehículos eléctricos y la implantación de puntos de recarga. Asimismo, contemplará la posibilidad de desarrollar iniciativas como los caminos escolares seguros, orientados a facilitar desplazamientos protegidos para el alumnado.

El borrador adapta la regulación local a las recientes modificaciones de la normativa estatal en materia de tráfico y seguridad vial, así como al marco autonómico en cuestiones de accesibilidad. Entre sus prioridades figuran la protección de peatones y colectivos vulnerables, la mejora de la convivencia en el espacio público y la garantía de la accesibilidad universal.

En el Pleno también tomará posesión la nueva concejala del PP, Susana López, y se someterá a votación la ordenanza reguladora de ayudas económicas emergencia social del Ayuntamiento de Llanera.