Llanera cubrirá la vacante en la Policía Local: "Es una prioridad que el municipio cuente con los máximos efectivos posibles"

El Principado ha abierto una convocatoria para cubrir 58 puestos de agente en 14 concejos

Nicolás Fernández, concejal de Llanera.

Paula Tamargo

Posada de Llanera

El Principado ha iniciado un proceso selectivo para el acceso por turno libre a la Policía Local en la categoría de agente. Esta convocatoria tiene como finalidad cubrir 58 plazas repartidas en 14 concejos que han delegado la gestión del proceso en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP). Entre las plazas ofertadas, una corresponde a la vacante existente en Llanera.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Llanera, Nicolás Fernández, ha valorado muy positivamente el impulso que se da a la cobertura de plazas a través de esta convocatoria y, en concreto, en lo que tiene que ver con el municipio. "Cubrir esa vacante en la plantilla era una prioridad. A pesar de las dificultades administrativas y de las limitaciones que en muchas ocasiones afectan a la reposición de efectivos en las Administraciones locales, este equipo de gobierno ha seguido trabajando para sacar adelante la plaza y garantizar que la Policía Local cuente con los máximos efectivos posibles”, señaló.

El concejal reiteró "el compromiso municipal de seguir trabajando para fortalecer la plantilla y mejorar los medios con los que cuenta la Policía Local, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un servicio cercano, eficaz y de calidad".

Actualmente, el municipio de Llanera dispone de seis agentes en servicio, después de que en octubre de 2025 se incorporaran tres nuevos policías. La nueva convocatoria permitirá cubrir la plaza que quedó vacante tras el traslado voluntario de uno de los agentes, con lo que la plantilla de la Policía Local quedará formada por un total de siete efectivos.

Las plazas ofertadas corresponden a puestos de funcionario de carrera dentro de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, y pertenecen al grupo C1 de la Administración pública.

