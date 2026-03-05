Llanera da luz verde a la aprobación de la nueva ordenanza de tráfico para "dotar al municipio de un marco normativo propio, coherente y actualizado", con la negativa de PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Llanera dio luz verde este jueves por la tarde la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial del concejo. La norma salió adelante con los votos a favor del PSOE, la abstención de IU y el voto en contra de PP y Vox, en un debate marcado por la regulación del tráfico pesado en Cayés.

El concejal de Movilidad, Nicolás Fernández, defendió que el objetivo de la ordenanza es dotar al municipio de un marco normativo propio, coherente y actualizado para ordenar el uso de las vías públicas. Hasta ahora, explicó, el Ayuntamiento se apoyaba en normativa estatal, en la ordenanza de vehículos abandonados y en resoluciones puntuales.

El edil subrayó que Llanera ha experimentado cambios en su movilidad en los últimos años, con la aparición de nuevas formas de desplazamiento como los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos. “Se trata de ordenar mejor el espacio público y garantizar una convivencia equilibrada entre peatones, vehículos y nuevas formas de movilidad”, señaló.

La ordenanza regula cuestiones como la ocupación de la vía pública, las zonas peatonales, el estacionamiento, la retirada de vehículos o la circulación de patinetes eléctricos, entre otras medidas. Fernández insistió en que “no se trata de restringir la movilidad, sino de ordenarla mejor”, y defendió que se trata de una norma “necesaria para adaptarse a la realidad actual del municipio”.

Debate sobre Cayés

Sin embargo, el debate se centró en la situación del tráfico pesado en Cayés, una cuestión que motivó el rechazo de la oposición. El portavoz del PP, Silverio Argüelles, acusó al equipo de gobierno de pasar “de una falsa solución prometida en 2021 a una nueva ocurrencia”. Tal y como recordó, el Principado pretende desviar el tráfico de camiones por caminos rurales hacia el entorno del polígono de Asipo, en lugar de apostar por la construcción de la variante. “No vamos a ser cómplices de engañar a los vecinos de Cayés. Se traslada el problema de un lugar a otro y no se da una solución real”, afirmó.

Argüelles reconoció que el texto contiene aspectos con los que su grupo coincide, pero consideró que el problema de movilidad de fondo no se resuelve. “El número de vehículos será el mismo. Ni prohibir el tráfico pesado ni soluciones artificiales arreglan el problema”, sostuvo, insistiendo en que la única respuesta posible pasa por la construcción de la variante. El portavoz popular criticó además que la variante siga "sin proyecto, plazos ni presupuesto definidos", y reprochó al equipo de gobierno haber generado expectativas entre los vecinos.

En la misma línea, el portavoz de Vox señaló que su grupo tampoco podía respaldar la ordenanza al considerar que está demasiado pensada para grandes ciudades y que no responde a las necesidades reales del municipio, además de no resolver el problema del tráfico pesado en Cayés.

“No enterarse de nada”

Desde el equipo de gobierno, el concejal y portavoz socialista José Antonio González respondió a las críticas asegurando que reducir la ordenanza al debate sobre Cayés supone “no enterarse de nada”. Según explicó, el texto busca unificar criterios técnicos y regulatorios ante una normativa municipal dispersa, obsoleta o inexistente en algunos casos.

González defendió que la ordenanza permitirá avanzar en medidas como los caminos escolares seguros, la regulación del uso de patinetes eléctricos en aceras y zonas peatonales, la mejora de la seguridad de los peatones o la retirada de vehículos abandonados.

También señaló que facilitará ordenar la ocupación del espacio público en obras o reformas, reforzar la sostenibilidad y favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de dotar al Ayuntamiento de herramientas para actuar frente a conductas incívicas.

Por su parte, IU optó por la abstención y coincidió en señalar que el tráfico pesado en Cayés sigue siendo el principal problema de movilidad en la zona, una cuestión que, a su juicio, no queda resuelta con la nueva ordenanza.