Llanera mantiene sus ferias ganaderas: el Ayuntamiento considera prematuro plantear que se cancelen citas para las que faltan varios meses

El Ayuntamiento de Llanera mantiene su intención de celebrar la tradicional Feria de San Isidro y el certamen ganadero previsto para el mes de agosto a pesar de las restricciones temporales impuestas por la crisis sanitaria de la dermatosis nodular que afecta al ganado bovino.

El concejal de Ganadería, David del Pozo, aseguró en el Pleno a preguntas del PP que el Consistorio trabaja con el objetivo de que ambos eventos se desarrollen con normalidad. “Por supuesto que la feria se va a celebrar; no vamos a ponernos la tirita antes de sangrar”, señaló, subrayando que el compromiso municipal con el sector ganadero “es inquebrantable”.

Las declaraciones llegan en un contexto marcado por las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno del Principado de Asturias para frenar la expansión de la Dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta al ganado vacuno y que ha obligado en los últimos meses a suspender ferias, concursos y mercados ganaderos durante determinados periodos para evitar concentraciones de animales.

Desde el Ayuntamiento consideran prematuro plantear la cancelación de citas que se celebrarán dentro de varios meses. Del Pozo recordó que aún queda margen suficiente para conocer la evolución de la situación sanitaria y para que se emitan los informes técnicos correspondientes. “No contemplamos otro escenario que no sea el éxito”, afirmó.

En este sentido, el concejal defendió que suspender los eventos con tanta antelación supondría un perjuicio para la economía local y para el propio sector ganadero. “Nuestra comunicación con los ganaderos es constante y estamos a su lado”, explicó.

Mismo formato

El Consistorio prevé mantener el formato habitual de la feria, que en los últimos años se ha consolidado como una de las citas ganaderas de referencia del norte de España. No obstante, desde el Ayuntamiento avanzan que se adaptarán a las medidas sanitarias que puedan exigirse en cada momento, incluso con la posibilidad de diversificar la presencia de especies si fuera necesario.

La Feria de San Isidro está prevista para mayo de 2026 e incluirá la exposición y concurso de ganado de distintas especies, mientras que el certamen ganadero de agosto completará el calendario ganadero del municipio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en su mensaje de confianza y colaboración con el sector: la prioridad es garantizar la celebración de ambos eventos siempre dentro de las condiciones sanitarias que establezcan las autoridades.