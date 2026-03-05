Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ruta de la Tapa de Llanera comienza este viernes con 26 locales de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao

El Ayuntamiento celebra el récord de establecimientos inscritos y anima a disfrutar de las propuestas de los hosteleros

Algunas de las propuestas de la Ruta de la Tapa.

Algunas de las propuestas de la Ruta de la Tapa. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Las Jornadas de la Tapa de Llanera se desarrollan desde este viernes y hasta el próximo 15 de marzo en un total de 26 establecimientos de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao. La cifra de locales de hostelería que este año se suma a la iniciativa es de récord: todos y cada uno de ellos presentarán una propuesta distinta, a un precio común en todos los casos, de 4 euros.

Esta es una de las citas anuales del calendario gastronómico más destacadas, con tapas que combinan producto de proximidad, tradición culinaria y técnicas contemporáneas. Las distintas elaboraciones de los locales están disponibles desde hoy y además el Ayuntamiento de Llanera, que organiza el evento, mantiene el tradicional concurso que acompaña las jornadas de la tapa cada año.

Así, quienes acudan a probar las distintas especialidades tendrán la oportunidad de solicitar un gastromapa para localizar a todos los establecimientos participantes y votar por su tapa favorita, una vez que hayan degustado al menos tres propuestas.

Calidad y originalidad

Hace unos días, durante la presentación de las jornadas, la concejala de Cultura, Montse Alonso, destacó la respuesta del sector a esta iniciativa. "Estamos muy contentos con la participación y animamos a todos los vecinos y visitantes a participar de las jornadas, que sirven para dar a conocer la gastronomía de Llanera con un gran despliegue de originalidad y propuestas muy elaboradas", señaló Alonso.

La alcaldesa, Eva María Pérez, también presente en el acto, incidió también en el papel dinamizador del certamen para la economía local y animó a todo el público a probar las creaciones de los hosteleros llanerenses.

