Susana López Álvarez toma posesión como nueva concejala del PP en Llanera
Natural del concejo, sustituye a Javier Álvarez tras su renuncia por motivos personales
Susana López Álvarez es desde este jueves nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Llanera, tras la renuncia de Javier Álvarez por motivos personales. López, que trabaja en el ámbito privado gestionando un departamento financiero, asume su nueva responsabilidad "con mucha ilusión y ganas de trabajar".
Fue de número 7 en la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales y esta será su primera experiencia como concejal, "pero llega más que preparada: siempre ha aportado mucho como integrante de la Junta Local y ahora da un paso más", destacan sus compañeros de partido.
Natural de Llanera, se trata de "una vecina muy vinculada a la vida social y asociativa, una experiencia que siempre le ha permitido vivir el día a día del concejo". La Corporación le ha dado la bienvenida en una sesión plenaria en la que se aprobó la nueva ordenanza de tráfico del concejo.
