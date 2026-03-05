Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Susana López Álvarez toma posesión como nueva concejala del PP en Llanera

Natural del concejo, sustituye a Javier Álvarez tras su renuncia por motivos personales

Susana López recibe la insignia municipal de la alcaldesa, Eva María Pérez.

Susana López recibe la insignia municipal de la alcaldesa, Eva María Pérez. / R. L. P.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Susana López Álvarez es desde este jueves nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Llanera, tras la renuncia de Javier Álvarez por motivos personales. López, que trabaja en el ámbito privado gestionando un departamento financiero, asume su nueva responsabilidad "con mucha ilusión y ganas de trabajar".

Fue de número 7 en la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales y esta será su primera experiencia como concejal, "pero llega más que preparada: siempre ha aportado mucho como integrante de la Junta Local y ahora da un paso más", destacan sus compañeros de partido.

Noticias relacionadas

Natural de Llanera, se trata de "una vecina muy vinculada a la vida social y asociativa, una experiencia que siempre le ha permitido vivir el día a día del concejo". La Corporación le ha dado la bienvenida en una sesión plenaria en la que se aprobó la nueva ordenanza de tráfico del concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  2. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  3. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción
  4. Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
  5. Atasco kilométrico en la 'Y': dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificultó durante horas la circulación en la principal autopista de Asturias
  6. El colectivo motero rinde homenaje a Chechu, fallecido en un accidente en Llanera cuando regresaba a casa tras ver al Oviedo: ruta el sábado hasta el Cabo Peñas
  7. Tutti Gus' se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon
  8. El pote de Michem lleva el secreto de tres generaciones: 'Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango

Susana López Álvarez toma posesión como nueva concejala del PP en Llanera

Llanera cubrirá la vacante en la Policía Local: "Es una prioridad que el municipio cuente con los máximos efectivos posibles"

Llanera cubrirá la vacante en la Policía Local: "Es una prioridad que el municipio cuente con los máximos efectivos posibles"

La Ruta de la Tapa de Llanera comienza este viernes con 26 locales de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao

La Ruta de la Tapa de Llanera comienza este viernes con 26 locales de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao

"Tutti Gus" tiene relevo y quedan pocas horas para la reapertura: el emblemático negocio de Lugo llega con nuevo nombre y una gran sorpresa para el verano

"Tutti Gus" tiene relevo y quedan pocas horas para la reapertura: el emblemático negocio de Lugo llega con nuevo nombre y una gran sorpresa para el verano

Los hosteleros de Llanera esperan lleno para la Ruta de la Tapa: "La gente responde con ganas"

Los hosteleros de Llanera esperan lleno para la Ruta de la Tapa: "La gente responde con ganas"

Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años

Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años

Carta abierta del concejal de Festejos de Llanera: las asociaciones, guardianas de lo nuestro

La Alcaldesa celebra los avances con el enlace de Robledo, "un proyecto estratégico para Llanera y para toda el área central de Asturias"

La Alcaldesa celebra los avances con el enlace de Robledo, "un proyecto estratégico para Llanera y para toda el área central de Asturias"
Tracking Pixel Contents