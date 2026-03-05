"Tutti Gus" tiene relevo y quedan pocas horas para la reapertura: el emblemático negocio de Lugo llega con nuevo nombre y una gran sorpresa para el verano

Tutti Gus ha sido mucho más que una tienda de chuches en Lugo de Llanera. La implicación en la vida de la localidad de su responsable hasta hace escasas fechas, Gustavo García, hizo del establecimiento un punto de encuentro vecinal y una referencia de la comunidad. Conocidos son sus premios de revoltijos a quienes sacaran las mejores notas en el cole y también muy populares las fiestas de Carnaval y otras organizadas desde este local. García cambia de empleo y anunció el traspaso del negocio: rápidamente, en apenas un mes, ha aparecido un relevo de la mano de Jayro Alonso, quien junto a su familia reabrirá este mismo viernes, día 7.

Tal y como explica Jayro Alonso, la idea de hacerse cargo surgió como una forma de que los jóvenes de la casa vieran "que el dinero no cae del cielo". Actualmente, Valeria, su hijastra, de 18 años, estudia arte dramático, pero los fines de semana arrimará el hombro para sacar adelante el quiosco.

Con apenas dos días para la reapertura, los nuevos propietarios ultiman los detalles del negocio, que ya tiene nuevo nombre: se llamará "Chucheo". "Estamos a tope. Andamos yendo y viniendo. Esta misma tarde tengo un cliente y me escaparé a atenderlo, pero luego volveré corriendo", comentó Alonso. Y es que tanto él como su pareja, María Carballo, poseen una empresa de pladur que en los últimos años "ha crecido mucho".

Cambios y novedades

Esto, tal y como explicó Alonso, les otorgó la capacidad económica para crecer y, en este caso, lanzarse a un proyecto que, sobre todo, encandilaba al propio Alonso. "Yo no le dije nada a mi mujer al principio. Soy bastante echado para adelante y fui directamente a hablar con José, el marido de Gus, y sobre la marcha llegamos a un acuerdo", explicó.

A partir de ahí, una vez lo habló con su pareja, llegó el momento de ponerse manos a la obra y, además de hacer un cambio en la decoración, pensar en nuevas ideas para el negocio. "Hemos cambiado un poco el interior, una pequeña reforma para la iluminación, y estamos metiendo cosas nuevas para los niños", concretó Alonso. Entre otras, el quiosco contará con máquinas de bolas y grúa para regalos. Además, también se incorporará la venta de pan y de pizzas. Y, sobre todo, una de las joyas de la corona que lucirá en el establecimiento: una figura de velocirraptor, casi de tamaño de las películas de "Jurassic Park".

Una de las sorpresas para la reapertura, un enorme velocirraptor. / Christian García

Aun así, el gran proyecto será en verano. Con la llegada del buen tiempo, de la subida de temperaturas y, sobre todo, de la ausencia de lluvias, Alonso pretende llevar a cabo una iniciativa "muy ilusionante". Esta tiene como escenario el parque Ovidio Libardón, frente al que se encuentra el quiosco, y en el que Alonso espera poder organizar sesiones de cine al aire libre tal y como vivió en su infancia. "Cuando era un niño, prestaba mucho. Ibas por la noche, un par de días a la semana, y lo pasabas genial", confesó el empresario, que añadió que esta iniciativa tiene un objetivo claro: "Queremos darle más alegría a la zona".

En cuanto a la familia de Alonso y Carballo, tanto su hijo Kilian como sus hijas Valeria -quien se hará cargo del quiosco los fines de semana- e Icíar, se mostraron "encantados" con la decisión de sus padres, especialmente Kilian, de seis años.

"Él está contentísimo, claro. Llega, coge chuches y dice 'me voy al parque' con la mochila cargada. Está como loco", confesó Alonso. En cuanto a Valeria, que no duda en acudir al local para ayudar a sus padres a ultimar los detalles, Alonso señaló que "está muy a favor de nuestra decisión" y que "le parece perfecto trabajar aquí los fines de semana".

Además, y para satisfacción a los clientes habituales de "Tutti Gus", el quiosco mantendrá una de las ofertas más populares: la de un cucurucho gratuito a cambio de buenas notas en el cole. "Vamos a seguir con ello. Es algo que tiene mucho éxito y es una de las cosas que no vamos a dejar de hacer", señaló Alonso.