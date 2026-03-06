Llanera reivindica el autocuidado femenino como un derecho político y social en el Día de la Mujer
El manifiesto al que dio lectura la concejala Beatriz Ruiz destacó también los nuevos retos para la educación en igualdad y el impacto de las redes sociales y los entornos digitales entre los más jóvenes
Llanera celebró este viernes su acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que tuvo lugar a las puertas del Consistorio y con la lectura de un manifiesto. "Es un día para celebrar los avances alcanzados, pero también para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten en nuestra sociedad", destaca en su comienzo el texto al que dio lectura la concejala de Igualdad, Beatriz Ruiz.
Continúan existiendo desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y niñas en ámbitos como el empleo, la conciliación, la corresponsabilidad en los cuidados y la participación social, señala el manifiesto, que puso también el acento en las nuevas realidades sociales derivadas de los avances tecnológicos.
"Los profundos cambios sociales y tecnológicos que vivimos plantean nuevos retos. Las redes sociales y los entornos digitales se han convertido en espacios clave de socialización para niñas, niños y adolescentes. Estos entornos ofrecen oportunidades, pero también pueden reproducir estereotipos de género, fomentar conductas discriminatorias o facilitar situaciones de acoso y violencia. La educación en igualdad y la coeducación siguen siendo herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y respetuosa. Promover valores como la igualdad, el respeto, la corresponsabilidad y la convivencia resulta esencial para garantizar que las nuevas generaciones crezcan libres de discriminación", leyó la edil.
Desde el Ayuntamiento de Llanera se reivindicó "el autocuidado femenino como un derecho político y social" y en este aspecto se mencionó explícitamente el cuidado de la salud física, "acudir a revisiones médicas, exigir investigación con perspectiva de género, descansar, practicar deporte, alimentarnos de forma saludable y disponer de tiempo propio" como algo que "no es un lujo", sino "una condición indispensable para la igualdad real". "La precariedad, la sobrecarga de tareas y la culpa histórica que se nos ha impuesto han deteriorado la salud de muchas mujeres. Romper con el mandato de la entrega absoluta es avanzar hacia una sociedad más justa", añade el texto.
Entre los acuerdos alcanzados en el Pleno de Llanera con motivo de esta conmemoración se encuentran seis puntos, queson los que siguen:
- Reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real y efectivaentre mujeres y hombres, impulsando políticas municipales que contribuyan a eliminar cualquier forma de discriminación por razón de sexo.
- Promover campañasde sensibilización y prevención, especialmente dirigidas a la infancia y la adolescencia, que fomenten el uso responsable y seguro de las redes sociales y prevengan situaciones de acoso, violencia o discriminación.
- Garantizar y fortalecer políticas que promuevan el autocuidado e independencia social de las mujeres garantizando un entorno seguro, accesible y libre de barreras con espacios que brinden herramientas y conocimientos prácticos sobre nutrición, ejercicio, manejo del estrés y salud mental, promoviendo hábitos saludables y responsables fomentando el autocuidado en el entorno laboral y familiar.
- Impulsar y fortalecer programas de coeducación, encolaboración con los centros educativos y las asociaciones del municipio, orientados a erradicar estereotipos de género y fomentar valores de igualdad, respeto y convivencia.
- Apoyar iniciativas que promuevan la corresponsabilidad y la conciliación, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural del municipio.
- Colaborar con otras administraciones públicas en el desarrollo de medidas que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia de género y a la protección de las víctimas.
