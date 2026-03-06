La mini cocina de lujo llega a en 26 locales de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao

En Llanera ya huele a cocina creativa, a producto bien tratado y a barra animada. Las Jornadas Gastronómicas de "La Ruta de la Tapa", del 6 al 15 de marzo, regresan batiendo todos los récords de participación, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario gastronómico del concejo.

Nunca antes tantos establecimientos se habían sumado a esta propuesta organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Llanera, demostrando una vez más, que la hostelería local vive un momento dulce, fruto del buen hacer y de la profesionalidad que la caracteriza.

La presentación oficial sirvió para poner de relieve el excelente estado de forma del sector. Calidad, creatividad y profesionalidad son las señas de identidad de unos hosteleros que vuelven a superarse, ofreciendo tapas sorprendentes, cuidadas al detalle y elaboradas con mimo. Todo ello, además, a un precio más que asequible: cuatro euros por propuesta, una cifra que invita a lanzarse a la ruta sin pensarlo dos veces.

Disfrutar, compartir y celebrar

La fórmula es sencilla y atractiva: recorrer los distintos locales, dejarse conquistar por sus creaciones y disfrutar del ambiente. Porque si algo distingue a la hostelería de Llanera es su capacidad para convertir cada consumición en una experiencia. Aquí no solo se come bien; se comparte, se conversa y se celebra. El público será, además, protagonista. Quienes se animen a probar las diferentes tapas podrán votar por su favorita. Para ello, dispondrán de un gastromapa en el que figuran todos los establecimientos participantes y las tapas a concurso.

Tras sellar su recorrido en al menos tres locales distintos, entre los participantes, podrán depositar su voto en las urnas habilitadas. Al finalizar las jornadas, las tres tapas que hayan obtenido mayor número de apoyos recibirán el primer, segundo y tercer premio.

Sorteo de tres cenas

Pero la implicación ciudadana tiene recompensa añadida. Todas las personas que depositen su voto válido participarán en el sorteo de tres cenas, valoradas en hasta 50 euros cada una, para disfrutar en cualquiera de los establecimientos participantes. Un aliciente más para sumarse a esta fiesta gastronómica.

Los ganadores, además del reconocimiento del público, recibirán una placa con mención expresa de la tapa premiada y del establecimiento, un distintivo que sin duda reforzará el prestigio de los galardonados y les animará a seguir innovando en la cocina. Con cifras récord y una respuesta entusiasta tanto de profesionales como de vecinos y visitantes, "La Ruta de la Tapa" 2026 confirma que la hostelería de Llanera está en lo más alto. También el Ayuntamiento, como organizador, vuelve a demostrar que cuando se apuesta por el talento local y la dinamización del sector, el éxito está servido, en el más amplio sentido.