Salud prevé que Lugo de Llanera tenga nuevo pediatra en abril

Lugo de Llanera tendrá pediatra el abril. Es la estimación de la consejería de Salud, que debe cubrir la plaza vacante en el consultorio de la localidad. Los vecinos, que este viernes se concentraron ante el equipamiento para reclamar la cobertura del servicio, estuvieron a punto de desconvocar el acto al conocer que el Principado le ha puesto plazo a la resolución del problema, aunque decidieron continuar para que la Administración autonómica sepa "que urge la solución".

La Asociación de Vecinos de Lugo de Llanera (Cafamilu), convocante del acto, estuvo acompañada por residentes y afectados, además de por varios miembros de la Corporación, con la alcaldesa, Eva María Pérez, a la cabeza. El puesto de pediatría lleva dos meses vacante tras la jubilación del anterior facultativo. Por ello, mientras no haya solución, las familias deben acudir al centro de salud de Posada, donde la consejería ha reforzado el servicio por las tardes.

"Desde la consejería de Salud nos comentan que en principio va a haber pediatra, que están esperando a que los MIR nuevos de la especialidad salgan en abril para poder repartirlos. Pero, claro, esto es una promesa y las promesas nunca sabes si se cumplen porque no nos dan una fecha. Por eso al final no desconvocamos la protesta, pensando que la gente tiene que enterarse y que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) sepa que el pueblo necesita una solución", comentó el presidente de la entidad vecinal, Ángel Fernández-Peña.

La convocatoria de Cafamilu reunió entre 20 y 30 personas delante del ambulatorio local, en el que además de la alcaldesa y varios concejales del gobierno también estuvo el edil de IU, Gonzalo Bengoa. La regidora acudió para apoyar la protesta de los vecinos de Lugo, que afecta mucho a la población debido a la gran cantidad de familias con hijos que hay en la localidad.

Que se agilice todo lo posible

"Cuando vimos que el pediatra se iba a jubilar, hablamos con la consejería de Salud, también con el compañero de IU, y les trasladamos que se agilizara todo lo posible. A día de hoy nos dicen que en la bolsa no hay profesionales y que hay que esperar a los nuevos residentes, que salen en abril", corroboró la Alcaldesa.

Pérez también destacó que la consejería de Salud ha reforzado el servicio de pediatría por las tardes en el ambulatorio de Posada: "Es la solución más inmediata que nos dan, lógicamente nosotros estamos apoyando a los vecinos porque es necesario que un pueblo como Lugo tenga pediatra como lo tuvo hasta ahora", incidió Pérez.

En la misma línea se expresó el edil de IU, para quien Lugo de Llanera "tiene entidad suficiente para contar con este servicio". "Ahora lo que es necesario es que haya unos plazos claros y que se cumplan", añadió. Para Bengoa la manifestación de este viernes "parece que es la única medida de presión que funciona ante un problema como este".

Noticias relacionadas

Los asistentes acudieron a la protesta, pese la intensa lluvia que cayó sobre la localidad esta mañana del viernes. Padres y madres preocupados por la falta de pediatra, que les obliga a acudir a Posada con los consiguientes problemas de desplazamiento y organización. Y también abuelos inquietos por esta problemática como Luis Peláez, quien acudió a apoyar la reclamación vecinal: "Hay que ir a Posada y da algunos problemas porque no todo el mundo puede desplazarse, así que estamos aquí por nuestras dos nietas y para apoyar esta justa causa".