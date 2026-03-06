Seis nacionalidades distintas convivirán en el "cohousing" de Llanera, donde solo quedan 4 casas disponibles de un total de 36

La cooperativa Axuntase ultima estos días los preparativos para la entrada de los residentes en las viviendas cooperativas de Caraviés, en el concejo de Llanera. El proyecto, concebido como el primer cohousing intergeneracional que se pone en marcha en Asturias, encara su fase final con la vista puesta no solo en entrar a vivir ya en los inmuebles, sino en la consolidación de una comunidad basada en la sostenibilidad, la cooperación y la ayuda mutua.

Con 36 viviendas y cerca de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes, la iniciativa representa una alternativa al modelo residencial convencional con gran éxito: 32 viviendas ya han sido adjudicadas y sólo quedan 4 plazas libres para nuevos cooperativistas. De las las cuatro “casinas” disponibles, tres serán para familias jóvenes con dos o más hijos y una para una persona sola, pareja o familia con un hijo.

Los nuevos residentes proceden de Asturias, Madrid, Sevilla, Toledo, Ciudad Real, Burgos Lugo, Barcelona, y además, suman varias incorporaciones internacionales: de Francia, Polonia, Estados Unidos, Brasil y Argentina. En total vivirán de Caraviés, de momento, doce menores, de entre 3 y 17 años.

En paralelo a los últimos remates constructivos y trámites administrativos, con la mudanza a la vuelta de la esquina, la cooperativa ha intensificado las actividades destinadas a preparar a sus socios para la vida en común.

Compostaje

Uno de los primeros pasos ha sido la puesta en marcha de un sistema de compostaje comunitario. El consorcio Cogersa ha facilitado el contenedor necesario para gestionar los residuos orgánicos, que se transformarán en abono destinado al futuro huerto común, y la iniciativa no se limita a la instalación del equipamiento.

En los últimos días, los cooperativistas han participado en un taller práctico para conocer los fundamentos técnicos del compostaje, desde la necesidad de equilibrar residuos húmedos y secos hasta los materiales aptos y no aptos para el contenedor y los tiempos que requiere la fermentación natural. El objetivo es reducir al mínimo la fracción de basura destinada a vertedero y avanzar hacia un modelo de economía circular a pequeña escala, donde los residuos se conviertan en recurso, fieles a la filosofía con la que han puesto en marcha su proyecto habitacional.

Junto a la dimensión ecológica, Axuntase ha puesto el acento en la preparación para vivir en comunidad, con un espectro amplio de edades en el mismo espacio. La cooperativa ha organizado talleres orientados a fortalecer las capacidades de convivencia, impartidos por profesionales vinculados al ámbito de la educación en valores. Los socios han podido participar en dinámicas lúdicas destinadas a trabajar la cooperación, la gestión de conflictos y la toma de decisiones en grupo, para estar listos para su inminente instalación en Llanera.

El taller de convicencia celebrado hace unos días / Axuntase

El modelo de cohousing, ampliamente implantado en países del norte de Europa y con experiencias consolidadas en otras comunidades autónomas, se basa en la promoción cooperativa de viviendas privadas complementadas por amplias zonas comunes destinadas a reforzar la convivencia. En el caso de Axuntase, el diseño arquitectónico incluye espacios para reuniones, actividades compartidas y servicios comunitarios, pensados para favorecer la interacción cotidiana entre personas de distintas generaciones.

La de Axuntase es la primera experiencia de vivienda colaborativa intergeneracional que entra en funcionamiento en el Principado. El proyecto ha sido financiado a través de banca ética y promovido por una cooperativa de cesión de uso, fórmula jurídica que separa la propiedad del suelo y del edificio —que permanece en manos de la entidad— del derecho de uso indefinido que adquieren los socios.

Con la fase constructiva concluida, el reto inmediato es completar la ocupación de las cuatro viviendas libres y consolidar la dinámica comunitaria en los primeros meses de funcionamiento.