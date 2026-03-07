Belén Díaz, sexóloga, sobre el climaterio: "Es una etapa muy importante en la vida de una mujer, con cambios físicos y mentales"

Llanera conmemoró este viernes por la mañana el Día de la Mujer con la lectura de un manifiesto en el que, entre otras cosas, se reivindicó "el autocuidado femenino como un derecho político y social". Por la tarde, en la Casa de Cultura de Lugo, se predicó ya con el ejemplo al inaugurar un ciclo de charlas y encuentros en el que se abordarán distintos temas relacionados con la salud física y emocional de las mujeres. Es una apuesta que realiza por primera vez el Ayuntamiento, que recuerda que tener y dedicarse tiempo "no es un lujo", sino "una condición indispensable para la igualdad real". Y en esta ocasión el tema elegido es el climaterio, algo de lo que no se habla lo suficiente pese a tener un gran impacto en la vida cotidiana de quienes atraviesan ese momento.

"El climaterio es una etapa muy importante en la mujer y es todo el proceso desde que empieza la perimenopausia hasta la menopausia, que es solo un día, el día que ya llevamos un año sin menstruación. Son como unos diez años pero depende de la mujer", explicó la sexóloga Belén Díaz, encargada de la primera sesión.

Ofreció a las asistentas algunas claves para afrontar con bienestar sexual y calidad de vida en esta fase del desarrollo de las mujeres debido a los cambios que implica a nivel físico y mental. Díaz señaló que un cuidado diario de este ciclo se hace "con mucha información, educación sexual y ciertas cosinas que están invisibilizadas".

Agradeció al municipio su iniciativa para abordar las cuestiones del climaterio femenino: "Que se atreva a abrir estos programas es muy importante porque es la manera de romper paredes y tabúes".

También la concejala de Igualdad, Beatriz Ruiz, puso el foco en esta cuestión destacando que "nos estamos dando cuenta de que hay muchos tabúes sobre las mujeres en esta edad, que parece que son simplemente sofocos, pero conlleva unos cambios nutricionales, físicos y psicológicos que no se abordan y que tampoco lo hablamos entre nosotras". "Queremos dar herramientas a las mujeres de Llanera para que puedan empezar a cuidarse. Es el reto que tenemos", añadió.

Por eso, desde la concejalía, han apostado por basar todo el programa en el autocuidado durante el climaterio. Así, la siguiente cita será el próximo viernes 13, con el taller que se centrará en "Nutrición en la salud hormonal", con la nutricionista Toñi Rodríguez. "La sexualidad en el climaterio" será el tema central de la charla del viernes 20, a cargo de la psicóloga Natalia Cachafeiro. La fisioterapeuta obstétrica Laura Barral cerrará el programa de talleres el viernes 27 con la sesión "Descubriendo el suelo pélvico". Todas serán entre las 18.00 y las 20.00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Lugo.