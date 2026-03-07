"Patata Bum", "Oro fino de carne" o "Bocado Wellington": Llanera se rinde a los pequeños bocados con la ruta de la tapa

La ruta de la Tapa de Llanera celebran este año una edición de récord, con 26 establecimientos participantes, consolidándose como una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario gastronómico del centro de Asturias.

La iniciativa, que se desarrollará del 6 al 15 de marzo, permitirá degustar todas las propuestas al precio único de cuatro euros. Una incentivo para probar estos pequeños bocados que se han convertido en un imprescindible gastronómico por estas fechas.

Bares y restaurantes de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao se suman a una convocatoria que crece en número y en calidad, con elaboraciones que combinan producto de proximidad, tradición culinaria y técnicas contemporáneas.

La variedad de propuestas y el alto nivel de ejecución marcan una edición especialmente ambiciosa, tanto por la implicación del sector hostelero como por la expectación que despierta entre vecinos y visitantes.

A continuación, podrás conocer algunas de las propuestas gastronómicas que se servirán en Llanera.

"Oro fino de carne" en Sidrería Urriellu

Un año más, la sidrería Urriellu presenta su candidatura para intentar hacerse con el título de la mejor tapa de Llanera. Esta vez, el establecimiento recurre al cerdo ibérico y a una salsa secreta para intentar hacerse con la victoria e en el tradicional certamen. "Oro fino de carne" es el nombre de la elaboración que incluye pasta filo con o sin gluten.

Oro fino de carne de Sidrería Urriellu / Pablo Solares

Sidrería Urriellu Dirección: C. Naranjo de Bulnes, 1, 33690 Lugo de Llanera, Asturias Teléfono: 984 19 30 09 Redes sociales: Facebook

"Patata Bum" en Café bar Bambú

También repite en la ruta de la tapa Café bar Bambú. "Patata Bum" es el nombre de una creación en la que la patata es la protagonista. Pulpo, pimentón dulce y picante, y vinagreta de la casa rematan este pequeño bocado que llega dispuesto a conquistar todos los paladares.

Patata Bum / Pablo Solares

Café bar Bambú Dirección: C. José Manuel Bobes, 8, 33690 Lugo de Llanera, Asturias Teléfono: 984 18 03 14 Redes sociales: Facebook

"Bocado Wellington" en El Crisol

Reinventar un clásico siempre es arriesgado pero en El Crisol son de asumir retos y por ello se han lanzado a versionar este clásico de la cocina en forma de tapa. "Bocado Wellington" tira de con hojaldre, solomillo, bacon y foie para dar un nuevo aire a este famoso plato, esta vez, en versión mini.

Bocado Wellington, en Crisol / Pablo Solares

Cafetería Crisol Dirección: C. San Isidro, 8, 33690 Lugo de Llanera, Asturias Teléfono: 985 77 18 91 Redes sociales: Facebook

"Un solo paladar" en Pizzería Alcuma

Una propuesta exótica que aúna contrastes. Es la apuesta de "Un solo paladar", la candidata de Pizzería Alcuna en la que el plátano macho, la carne de ternera salsa el aguacate y el pollo forman una fusión perfecta. Para aportar cremosidad a la tapa, la mozzarella da el toque definitivo.

Pizzería Alcuma, con la tapa Un solo paladar / Pablo Solares