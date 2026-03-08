El Coro de Muyeres de San Esteban llena la Plaza de La Habana de Llanera

Música tradicional, día de convivencia y la voz del Coro de Muyeres de San Esteban. Fueron los protagonistas del acto que se celebró en la Plaza de la Habana, en Posada de Llanera, con éxito de público, pues hubo lleno para participar de uno de los actos que forman parte del programa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Esta cita, el sábado por la tarde, se suma a las que ya se han desarrollado estos días y a otras que aún se prolongarán durante la próximas semanas, como el ciclo sobre salud femenina que está abordando distintos aspectos del climaterio y la menopausia.

El próximo viernes, día 13, la Casa de Cultura de Lugo acogerá el taller que se centrará en "Nutrición en la salud hormonal", con la nutricionista Toñi Rodríguez. "La sexualidad en el climaterio" será el tema central de la charla del viernes 20, a cargo de la psicóloga Natalia Cachafeiro.

La fisioterapeuta obstétrica Laura Barral cerrará el programa de talleres el viernes 27 con la sesión "Descubriendo el suelo pélvico". Todas estas actividades tendrán el mismo horario, serán entre las 18.00 y las 20.00 horas y siempre en la Casa de Cultura de Lugo.