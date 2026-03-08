La Ruta de la Tapa acelera en Llanera: "Empezamos muy bien, hubo mucha gente y esperamos que haya más"

La Ruta de la Tapa de Llanera comienza con mucha afluencia y además los hosteleros esperan que vaya a más. "Empezamos muy bien, hubo mucha gente y esperamos que haya más porque es un plan perfecto en general y también para días de lluvia como estos días. De momento estamos a tope y esperamos que continúe en los próximos días", comentó Karen Mota, de la pizzería Alcuma de Posada, donde ofrecen la tapa "Un solo paladar" a base de plátano macho, carne de ternera en salsa, aguacate, pollo y mozzarella.

También en la sidrería Urriellu, en Lugo de Llanera, celebran el buen arranque de estas jornadas culinarias, que son una de las citas gastronómicas más relevantes del concejo. "El primer día no esperábamos tanta gente y nos quedamos sorprendidos, vinieron muchas familias y grupos de amigos", señaló Miguel Abraham.

En la cocina del establecimiento preparan la tapa "Oro fino de carne" con cerdo ibérico con una salsa secreta envuelto en pasta filo, con la posibilidad de pedirlo también sin gluten. "Estamos preparados y a tope como siempre para recibir a la gente", añadió Abraham.

Este evento que cada año se repite con gran aceptación en Llanera impulsado por el Ayuntamiento para apoyar a la hostelería y dinamizar en general la actividad de los establecimientos locales, comenzó el viernes con mucho éxito de público y récord de establecimientos participantes, pues en esta edición hay adscritos a la ruta 26 negocios de Posada, Lugo, Pruvia y San Cucao, que ofrecen estas deliciosas elaboraciones a un precio de 4 euros hasta el próximo 15 de marzo.

En Lugo está el café-bar Bambú, que presenta la receta "Patata Bum", que incluye patata, pulpo, pimentón dulce y picante y una vinagreta de la casa que corona el plato, que se realiza sin gluten. "Creemos que va a haber mucha gente estos días porque desde que empezamos se notó movimiento", indica la dueña, Tamara Vera, quien solo lamenta "el mal tiempo".

Pero esa lluvia que no para de caer estos días también es un reclamo para disfrutar de un momento entre amigos y degustar las deliciosas tapas que ofrecen los hosteleros del concejo. Ya lo dice con gracia Victoria Álvarez, de la cafetería Crisol, en Lugo, "dentro de los bares no llueve". En su negocio ofrecen la tapa "Bocado Wellington", una tira de con hojaldre con solomillo, bacon y foie. "Esperamos mucha gente, además la previsión va dando mejor tiempo", celebra.

Nadie quiere perder bocado en Llanera y la Ruta de la Tapa lo pone muy fácil para descubrir las recetas de los hosteleros locales, que se han esforzado por dar creativas y sabrosas elaboraciones en este evento organizado por el Ayuntamiento que, además, mantiene el concurso para elegir a la mejores propuestas.

Serán los comensales los encargados de elegir a los ganadores de este año mediante unos gastromapas que están a disposición del público en todos los establecimientos participantes. Podrán votar una vez que hayan probado al menos tres propuestas y depositar el documento en las urnas que hay en todos los locales.